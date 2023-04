American Horror Story 12: Cara Delevingne nel cast di Delicate

News Serie TV

La serie horror antologica tornerà in tv quest'estate. Nel cast anche Kim Kardashian.

Cara Delevingne ha scelto di nuovo la tv per il suo prossimo ruolo. Reduce da due stagioni in Carnival Row, l'attrice e modella britannica arricchirà il sempre più prezioso cast di Delicate, dodicesima stagione della serie horror di FX American Horror Story (in Italia disponibile in streaming su Disney+). Raggiunge le precedentemente annunciate Kim Kardashian e Emma Roberts, quest'ultima una veterana dell'antologia.

American Horror Story: Delicate, cosa sappiamo della stagione 12

Attesa in tv per l'estate, la dodicesima stagione di American Horror Story si basa su Delicate Condition, romanzo di Danielle Valentine in uscita negli Stati Uniti ad agosto, descritto come "l'aggiornamento femminista di Rosemary's Baby di cui tutti avevamo bisogno". Adattata da Halley Feiffer, la storia ruota attorno a una donna convinta che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non abbia compimento.

Nessun dettaglio del personaggio affidato alla Delevingne, così come agli altri membri del cast, è disponibile al momento. Quest'ultimo include anche Matt Czuchry, di nuovo disponibile dopo la recente cancellazione del medical drama della FOX The Resident.