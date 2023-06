Captain America 4, Anthony Mackie intimidito dalla presenza di Harrison Ford

News Cinema

Anthony Mackie ha raccontato come ha affrontato la presenza intimidatoria di Harrison Ford sul set di Captain America 4: Brave New World e anticipato come sarà il rapporto tra Sam e Thunderbolt.

Anthony Mackie ha ammesso di aver avuto bisogno di un minuto per capacitarsi di avere Harrison Ford sullo stesso set. L’attore noto soprattutto per aver interpretato non uno, ma ben due personaggi iconici del grande schermo ha accettato di sostituire William Hurt (venuto a mancare) ed interpretare Thaddeus Ross detto anche semplicemente Thunderbolt. Per Harrison Ford si tratta di un debutto a tutto tondo nell’universo Marvel e il suo Thunderbolt avrà un ruolo di spicco in Captain America 4: Brave New World, poiché sarà anche presidente degli Stati Uniti d’America. Di conseguenza dovrà interagire spesso con il nuovo Captain America, interpretato da Sam Wilson (con le fattezze di Anthony Mackie).

Captain America 4, Anthony Mackie intimidito da Harrison Ford

A seguito delle vicende narrate in The Falcon and the Winter Soldier, il mondo ha eletto un nuovo Captain America con le fattezze di un supereroe già noto. Falcon ha impugnato lo scudo di Steve Rogers ed è diventato il nuovo Captain America, motivo per cui sarà il protagonista del prossimo film stand alone in uscita nel 2024. Le riprese del film sono attualmente in corsa e le prime immagini trapelate dal set hanno già scatenato le teorie più bizzarre: in molti credono che Thunderbolt si trasformerà in Red Hulk nel corso del film. Tutta colpa di un paio di pantaloni strappati indossati da Harrison Ford dietro le quinte. Ma com’è stato lavorare con una simile celebrità? Anthony Mackie ha raccontato come ha vissuto l’esperienza ai microfoni di Inverse. Lavorare con Harrison Ford in un primo momento è stato intimidatorio, considerando che l’attore è un’icona mondiale grazie a personaggi come Han Solo di Star Wars e Indiana Jones.

Il primo giorno è stato così intimidatorio. Ero così nervoso che non riuscivo a ricordare le mie battute. È Harrison Ford, accidenti. È circondato da quest’aura, ma lo dissipa molto velocemente perché è davvero in gamba. È tutto ciò che dovrebbe essere una star del cinema. Diceva: ‘Giriamo questa me**a’ e tutti lo seguivano a ruota dicendo: ‘Sì, giriamo questa me**a’. Abbiamo trascorso un po’ di tempo insieme. Ross e Cap hanno sempre avuto quel rapporto, erano amici e si rispettavano a vicenda, ma si scontravano sempre. Questa è la loro relazione nella trama.

Pare quindi che anche in Captain America 4: Brave New World Sam Wilson e Thunderbolt non riusciranno a superare determinati ostacoli. Il personaggio è apparso per la prima volta nell’MCU ne L’incredibile Hulk del 2008, figurando come uno dei principali antagonisti. È apparso anche in altri film come Captain America: Civil War, Black Widow e Avengers: Endgame opponendosi ai Vendicatori.