Captain America 4, la prima foto dal set con Anthony Mackie e Harrison Ford svela il nuovo titolo del film

Captain America 4 cambia titolo, come mostra la prima foto dal set con Harrison Ford e Anthony Mackie!

Captain America 4 cambia ufficialmente titolo, come dimostra la prima foto ufficiale dal set condivisa dal suo protagonista, Anthony Mackie. La pellicola mostrerà in azione il nuovo Cap, Sam Wilson, dopo gli eventi della miniserie di Disney+ Falcon and the Winter Soldier, nella quale l'ex Falcon ha accettato l'eredità dello scudo di Steve Rogers e ha assunto il titolo di Captain America.

La trama della pellicola, diretta da Julius Onah, è al momento top secret, ma da alcune foto dal set i fan hanno ipotizzato che il film potrebbe segnare l'entrata, nel MCU, dei mutanti: sembra, infatti, sul set sia stata costruita un'isola gigantesca che ha fatto pensare al Celestiale Tiamut, la cui Emersione è stata bloccata dagli Eterni nel finale di Eternals. Secondo alcune teorie, da Tiamut sarà ricavato l'adamantio, il metallo indistruttibile di cui è ricoperto lo scheletro di Wolverine.

Nel film ritorneranno alcuni volti noti ai fan del MCU, come Liv Tyler, la Betty Ross de L'Incredibile Hulk, Carl Lumbly sarà di nuovo Isaiah Bradley, già incontrato nella miniserie su Falcon. Ma la pellicola segnerà anche il debutto del nuovo Falcon/Joaquin Torres, interpretato da Danny Ramirez, quello di Harrison Ford nel ruolo del Presidente degli USA, il generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross e vedremo anche Rosa Salazar nel ruolo della villain Diamante. Le riprese del film sono attualmente in corso ad Atlanta e dal set del film arriva la prima foto ufficiale del film con Anthony Mackie e Harrison Ford e che svela anche il cambio di titolo del film. La pellicola, infatti, arriverà al cinema con il titolo di Captain America: Brave New World.

La foto è stata pubblicata da Mackie, che ha aggiunto a corredo dello scatto che lo mostra con il collega:

"Quando Harrison ti dice come si fa a spaccare i c***, tu ascolti. Grazie per la saggezza sul set e le risate, amico mio. Non vedo l'ora di rifarlo. Captain America 4: Brave New World sarà al cinema il 3 maggio 2024."