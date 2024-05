Cannes 2024, red carpet con Paolo Sorrentino e il cast di Parthenope: Gary Oldman idolo della folla [FOTO e VIDEO]

News Cinema

Il Festival di Cannes parla italiano: riflettori puntati su Parthenope, ultima fatica di Paolo Sorrentino. Il regista ha sfilato sul red carpet del Palais des Festivals accanto al cast stellare - che include Gary Oldman - e ad illustri ospiti internazionali.

Un'attesa febbrile, quella che ha preceduto la premiere di Parthenope. L'ultimo film di Paolo Sorrentino, in concorso a Cannes 2024, è stato oggetto di grande curiosità sin dal suo annuncio. Per leggere la nostra recensione, vi invitiamo a cliccare QUI. Proseguendo nella lettura, invece, scoprirete cos'è accaduto sul red carpet, dove il regista partenopeo ha sfilato con il suo cast.

La bellezza delle attrici Celeste dalla Porta, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari e Luisa Ranieri ha incantato la folla. Mattatore assoluto, tuttavia, è stato il Premio Oscar Gary Oldman, presente con moglie e figlio di lei al seguito. Sulla Montée des Marches, a sorpresa, anche Sting e Vincent Cassel, entrambi in dolce compagnia.

Il divo francese, che alla kermesse è in concorso con The Shrouds di David Cronenberg, si è presentato mano nella mano con la modella brasiliana Narah Baptista, 27 anni. È la prima volta che la coppia presenzia ad un evento pubblico. Per l'occasione, lui ha scelto il blu; lei uno scintillante abito senza spalline con spacco profondissimo e scollatura sulla schiena.

Casual, con vibes boho, Sting e la moglie Trudie Styler: l'icona della musica e la consorte hanno osato col blu cobalto, protagonista della mise di lei e presente sulle eccentriche calzature di lui.

Veniamo al cast di Parthenope che, oltre ai già citati, include Peppe Lanzetta, Dario Aita e Daniele Rienzo.

Luisa Ranieri ha sfoggiato un impeccabile tailleur satin, senza top sotto il blazer. Sandrelli, splendida, ha optato per il velluto nero. La 26enne Dalla Porta ha abbinato l'eleganza ad un pizzico di modernità col top bianco annodato, i sandali gioiello e l'acconciatura sbarazzina. Isabella Ferrari ha incantato un sofisticato abito monospalla verde petrolio di Saint Laurent, con drappeggio in vita e spacco audace. Il tutto abbinato ad eleganti tacchi neri in vernice e a gioielli

Gary Oldman ha posato tenendo per mano sua moglie - la scrittrice ed esperta d'arte Gisele Schmidt - e William, figlio di lei. L'attore inglese ha letteralmente mandato in delirio i fans. Sul tappeto rosso ha corso, sorriso con entusiasmo e persino accennato passi di danza. Si è poi generosamente concesso all'affetto dei suoi ammiratori, scattando selfie con i fortunati e firmando autografi.