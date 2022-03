Calcinculo: arriva al cinema il film diretto da Chiara Bellosi con Andrea Carpenzano

News Cinema

Debutta nelle sale italiane giovedì 24 marzo il secondo film diretto dalla regista di Palazzo di Giustizia, che è stato presentato poche settimane fa in prima mondiale nella sezione Panorama della Berlinale 2022. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Calcinculo.

Presentato in prima mondiale al Festival di Berlino 2022, nella sezione Panorama, debutta giovedì 24 marzo nei cinema italiani, distribuito da Luce Cinecittà, il secondo film di finzione diretto dalla regista Chiara Bellosi, che si intitola Calcinculo. Prodotto da tempesta con Rai Cinema in coproduzione con tellfilm, Calcinculo è un coming of age incentrato su due giovani straordinari talenti, e diretto da una regista tra le più interessanti del nostro panorama.

Calcinculo: la trama del film

Benedetta è una ragazza quindicenne che vive nella periferia romana. Timida e sovrappeso, vive silenziosamente tra la madre che ne controlla ossessivamente l'alimentazione, sfogando su di lei le sue frustrazioni esistenziali, e un padre sognatore e un po' irresponsabile. Un giorno Benedetta incontra Amanda, una persona dall'identità non binaria che è arrivata nel quartiere con un luna park itinerante, e rimane affascinata dalla sua libertà totale e selvaggia. Tra le due nascerà uno strano ma sincero, complesso legame d'amicizia che mostrerà a Benedetta come sia possibile vivere una vita diversa da quella cui sembrava condannata.

Il trailer di Calcinculo

Calcinculo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La regista Chiara Bellosi

Classe 1973, diplomata in drammaturgia alla Civica Scuola d'Arte Drammatica "Paolo Grassi" di Milano, Chiara Bellosi ha iniziato la sua carriera di regista lavorando nel documentario, firmando un segmento del collettivo Checosamanca, cui parteciparono anche altri registi come Andrea Segre e Alice Rohrwacher.

Nel 2020 scrive e dirige il suo primo lungometraggio di finzione, Palazzo di Giustizia, presentato al Festival di Berlino nella sezione Generation 14+, che vede tra i protagonisti Daphne Scoccia e Bianca Leonardi, e che racconta di quella che potrebbe essere una comune giornata in un tribunale italiano, incentrata su un caso che nell'ambiente ha dell'ordinario, e raccontando le storie incrociate delle tante persone coinvolte in quell'udienza e in altre.

Calcinculo è il secondo lungometraggio di finzione da lei diretto, basato su un soggetto di Maria Teresa Venditti e Lucia Giovenali, sceneggiato da Venditti con Luca De Bei. La sceneggiatura del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 2018 e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia 2018 dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l'universo femminile.

Così Chiara Bellosi ha parlato di questo suo nuovo film:

Questa storia è una fiaba. Ovvero: del giocare con la realtà.

Quando ero piccola mi raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Così per me la favola è sempre rimasta qualcosa di un po’ triste e asciutto e barboso, con la sua morale inesorabile in chiusura. La fiaba invece è come un universo che si espande e raccoglie tutto quello che trova per strada: oggetti insensati, personaggi strambi, posti pieni di fascino ma sempre un po’ inquietanti. La fiaba tiene tutto insieme e racconta, non spiega, no, non spiega proprio niente. È una scoperta continua e alla fine nessuno ti dice cosa hai scoperto, lo sai solo tu. Quando ho letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes.

Andrea Carpenzano e il resto del cast

Se per il personaggio di Benedetta Chiara Bellosi ha scelto l'esordiente Gaia Di Pietro, nel ruolo di Amanda in Calcinculo troviamo Andrea Carpenzano, uno dei più chiari e interessanti talenti della sua generazione. Scoperto e lanciato da Francesco Bruni in Tutto quello che vuoi, nel quale era protagonista al fianco di Giuliano Montaldo, Carpenzano ha anche interpretato il calciatore talentuoso e ribelle di Il campione e che presto vedremo nei panni di San Francesco nel nuovo film di Susanna Nicchiarelli, Chiara, incentrato sulla figura della santa di Assisi.

Nel ruolo della mamma di Benedetta c'è poi Barbara Chichiarelli, attrice romana che è stata Livia Adami nella serie tv Suburra e che è stata anche nel cast dell'acclamato Favolacce dei fratelli D'Innocenzo.

Calcinculo: il poster del film realizzato da Beatrice Alemagna