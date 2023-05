Buon compleanno Uomo Pipistrello! I migliori film in streaming dedicati a Batman

News Cinema

Il 30 maggio 1939 il personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger esordiva nel 27o numero di Detective Comics. Ecco i film in streaming di Batman che preferiamo.

Il 30 maggio 1939, sul ventisettesimo numero della rivista Detective Comics, comparve per la prima volta il personaggio di Batman creato da Bob Kane e Bill Finger. Al cinema l'eroe-ego incappucciato di Bruce Wayne è stato protagonista di molti cinecomic. Quali sono i nostri preferiti? La risposta la trovate nei cinque film in streaming qui sotto. Buona lettura.

I cinque migliori film in streaming che vedono protagonista Batman

Batman Begins Batman The Batman Batman - Il ritorno Il Cavaliere Oscuro

5 - Il Cavaliere Oscuro (2008)

Il Cavaliere Oscuro: Il trailer delle nuove avventure di Batman con Christian Bale

Il maggior successo della Warner/DC è legato al duello tra il Batman di Christian Bale e il Joker magnificamente interpretato da Heath Ledger (Oscar postumo come miglior non protagonista). Forse anche troppo. Il Cavaliere Oscuro infatti dipende anche troppo dalle mosse del suo antagonista, diventa quasi un riflesso senza troppa parte attiva. A parte questo, un film portentoso nella messa in scena. Cinecomic di tutto rispetto. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

4 - Batman - Il ritorno (1992)

Il secondo film diretto da Tim Burton possiede un lavoro sulle ambientazioni e sulla fotografia straordinario, che lo rende un incubo metropolitano oscuro e affascinante. E poi Michelle Pfeiffer è di gran lunga la miglior Catwoman per carisma e sinuosità. Batman - Il ritorno diverte ma sa anche inquietare, non possiede quello spirito liberatorio del primo episodio. Visivamente coerente e poderoso. E Michael Keaton si trova molto più a suo agio nel ruolo dell’Uomo Pipistrello. Notevole. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

3 - The Batman (2022)

The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Matt Reeves riporta l’eroe notturno alla sua dimensione di detective, costruendo un vero e proprio noir da incubo che sfrutta una storia ottimamente orchestrata. The Batman si avvale della bellissima fotografia di Craig Fraser e sfrutta al meglio attori come Robert Pattinson, John Turturro, Paul Dano, Zoe Kravitz bravissima e tutti gli altri. Le quasi tre ore della durata quasi non si sentono, il film visivamente è davvero notevole. Manca quel pizzico di autorialità di altri episodi, ma il prodotto è di qualità indiscutibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

2 - Batman (1989)

Il film che a conti fatti ha cominciato la grande stagione del cinecomic contemporaneo è uno spettacolo di primissima qualità, visivamente molto ben orchestrato da Tim Burton e con un Jack Nicholson inarrestabile nel ruolo del Joker. Batman soffre magari di avere troppe anime, ma di certo non lesina quanto a intrattenimento. Con un finale rocambolesco e momenti di cinema impareggiabili. Michael Keaton e Kim Basinger non sono all’altezza del grande Jack, ma combattono degnamente. Noi continuiamo ad amarlo. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

1 - Batman Begins (2005)

La origin-story sviluppata da Christopher Nolan è un film che si fonda su un realismo di fondo su cui si poggia una messa in scena elegante e potente. Batman Begins ci regala un Batman ottimamente interpretato da Christian Bale, con una serie di villain perfetti che vedono Tom Wilkinson, Cillian Murphy e Liam Neeson accompagnare la nascita del mitico protagonista. Un finale magnifico per un film che in troppi hanno sottovalutato, (ri)fonda la leggenda di Batman al massimo delle sue potenzialità. Bellissimo, forse il miglior cinecomic di sempre. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.