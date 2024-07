Buon compleanno Tom Cruise: ecco alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

Compie oggi 62 anni l'intramontabile star hollywoodiana. Lontano dal glamour dell'action, eccovi cinque dei suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Compie oggi 62 anni Tom Cruise, la più grande star hollywoodiana dei nostri tempi. Attivo fin dal 198, l’attore e produttore ha lavorato con registi del calibro di Martin Scorsese, Michael Mann, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Neil Jordan, Cameron Crowe, Brian De Palma, Paul Thomas Anderson, Robert Redford, Oliver Stone e molti altri che varrebbe comunque la pena nominare. Ecco cinque film in streaming tra i suoi enormi successi che amiamo in particolar modo. Buon compleanno Tom!

Cinque film in streaming interpretati da Tom Cruise

Rain Man - L’uomo della pioggia

Nato il 4 luglio

Jerry Maguire

Minority Report

Collateral

Rain Man - L’uomo della pioggia (1988)

Oscar per il miglior film, la regia, attore protagonista a Dustin Hoffman e sceneggiatura originale. E miglior incasso americano dell’anno. Rain Man - L’uomo della pioggia regala a Tom Cruise la consacrazione come divo capace di scuotere l’animo del grande pubblico con una prova maestosa, degna del suo ottimo co-protagonista. Barry Levinson dirige un dramma on the road magnificamente scritto, pieno di sottigliezze e momenti forti, con un finale perfetto e struggente. Cruise meritava onestamente maggior attenzione, tutta diretta verso Hoffman. Poco importa, la giovane star di film di cassetta come Top Gun è diventata adulta, e ha fatto davvero i compiti a casa…Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Nato il 4 luglio (1989)

Nato il quattro luglio: il trailer del film

Prima nomination all’Oscar per un performance che sminuisce le doti di sex-symbol ed esalta quelle di attore completo, rabbioso. Relegato per metà del film su una sedia a rotelle, Cruise diventa elemento perfetto per lasciar esplodere la potenza cinematografica di Oliver Stone. Nato il 4 luglio colpisce al cuore, mette in scena un’America dilaniata dal conflitto e sanguinante anche sul proprio suolo. Willem Dafoe, Kyra Sedgwick, Lili Taylor a supporto sono notevoli. Oscar per la regia e il montaggio, altre svariate nomination. Cruise diventa definitivamente il divo con uno spessore diverso dalle solite star di cassetta. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Jerry Maguire (1996)

Seconda nomination all'Oscar come protagonista per una commedia romantica ambientata nel mondo degli agenti sportivi che è una riflessione toccante sulle peripezie che la vita ti offre, e la possibilità di sovrastare soltanto se apri il tuo cuore al prossimo. Onestamente Cruise la statuetta l’avrebbe meritata, così come la sceneggiatura. Jerry Maguire possiede molti momenti davvero toccanti e un monologo finale da applausi. Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr. a supporto sono magnifici, il resto lo fa un Cameron Crowe davvero ispirato. Film bellissimo che ti entra sottopelle e non se ne va più. Da vedere e rivedere sempre col cuore in gola. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Minority Report (2002)

La prima collaborazione con Steven Spielberg tratta addirittura da Philip K. Dick diventa immediatamente un caso, uno dei film di fantascienza più pessimisti e plumbei della storia del cinema contemporaneo. Minority Report si avvale anche di un magnifico Colin Farrell alle prime esperienze, di Max von Sydow e Samantha Morton. Regia graffiante e accurata, ambientazione straordinaria, montaggio e fotografia da strabuzzare gli occhi. Non molti se lo ricordano, ma questo è davvero uno dei film migliori dello Spielberg del nuovo millennio,un viaggio durissimo e sconsolato dentro un futuro che ci attende. E Cruise abbraccia il suo lato disperato alla perfezione. Grandissimo cinema di genere. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Collateral (2004)

Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film

Il capolavoro di Michael Mann vede Cruise e Jamie Foxx sfidarsi in un duello fisico e psicologico che insanguina la notte losangelina. Collateral viene girato tutto in notturna, in digitale, e rivoluziona la storia dell’action thriller con un ritmo che alterna adrenalina a introspezione psicologica senza precedenti. Jada Pinkett-Smith, Javier Bardem, Mark Ruffalo e tutti gli altri contribuiscono a formare un puzzle emotivo e spettacolare di primissimo ordine. La sequenza finale in metropolitana è ancora oggi da brividi, insuperata. grande cinema d’autore che sfrutta il genere per arrivare al grande pubblico. ma nella forma e nei contenuti voluti da Mann, su questo non ci piove. Grandioso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.