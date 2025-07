Buon compleanno Schwarzy! Ecco i migliori film di Arnold Schwarzenegger da vedere in streaming

News Cinema

Compie oggi 78 anni colui che è stato Conan il barbaro, Terminator e il primo avversario di Predator. Ecco i suoi film in streaming che amiamo di più.

Compie oggi 78 anni il leggendario Arnold Schwarzenegger, un punto di riferimento imprescindibile per chiunque abbia amato il cinema d’azione e fantastico a partire dagli anni ‘80. I cinque film in streaming che vi proponiamo per rendergli omaggio nel giorno del suo compleanno sono altrettante pietre miliari della Hollywood di quel periodo, che si sono sedimentate nell'immaginario collettivo come pochi altri titoli nella storia del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Arnold Schwarzenegger

Conan il barbaro

Terminator

Predator

Atto di forza

Terminator 2 - Il giorno del giudizio

Conan il barbaro (1982)

Doveva essere l’esordio alla regia di Oliver Stone, che ne aveva curato la sceneggiatura adattandola dal fumetto di culto. Ma Dino De Laurentiis aveva idee diverse per la produzione, e così finì in mano a John Milius che ne fece il film titanico che tutti conosciamo. Conan il barbaro ha a che fare con la mitologia atavica, con l’immaginario maschile e maschio, e vede Schwarzenegger perfetto protagonista. Con lui James Earl Jones come antagonista, Max von Sydow in un potente cammeo e Mako come mago/narratore. Monumentale, sfrontato, arcaico. Primo grande successo per l’attore tutto muscoli. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Disney +, Paramount +.

Terminator (1984)

L’esordio alla regia di James Cameron è un congegno narrativo a orologeria praticamente perfetto. Il ritmo della narrazione e la messa in scena piena di idee geniali nascondono la povertà dei mezzi. Terminator è prima di tutto uno Schwarzenegger cyborg spietato e inarrestabile, che i protagonisti Linda Hamilton e Michael Biehn tentano in ogni modo di fermare. Musiche leggendarie, adrenalina che scorre a fiumi, un finale magnifico. Primo grande gioiello della coppia Cameron/Schwarzy, ma il meglio deve ancora venire…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Predator (1987)

Predator: Il Trailer del 30esimo anniversario

Altro regista di grande affidamento come John McTiernan, altro giocattolone iper-tecnologico perfetto per le qualità e la presenza scenica del protagonista. Predator è un film di fantascienza totalmente ambientato nella giungla, con momenti di cinema di genere spaventosamente curati, una narrazione frenetica ma sempre precisa, un alieno antagonista che entra di diritto nella storia del cinema di fantascienza. Carl Weathers, Bill Duke, ed Elpidia Carrillo sono tra gli altri membri di un cast affiatato e disinvolto. Grande cinema d’evasione, davvero un altro gioiello per l’attore/icona. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Rai Play, Disney +

Atto di forza (1990)

Atto di forza: Il Trailer Ufficiale del Film

Il gigantesco adattamento da Philip K. Dick vede Schwarzenegger collaborare con l’iconoclasta Paul Verhoeven, il quale infatti mette in scena uno spettacolo fantascientifico abrasivo, iper-violento e sfrontato. Atto di forza vede accanto all’eroe una Sharon Stone che viene lanciata dal film, Rachel Ticotin, un cattivissimo Michael Ironside. Effetti speciali all’avanguardia, trucchi splatter, colpi di scena di trama notevoli. Il meglio della sci-fi di quel periodo in un film-calderone che possiede momenti di grande cinema. Come al solito per l'attore incassi da capogiro, qualche polemica per la violenza esplicita, un Oscar per gli effetti speciali. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991)

Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: Trailer della riedizione in 3D 4K con James Cameron - HD

Uno dei sequel più famosi e importanti della storia del cinema. Stavolta James Cameron ha a disposizione il budget che vuole, e lo adopera per degli effetti speciali mai visti in precedenza. I quali ovviamente si incastrano su una storia che serve lo spettacolo alla perfezione. e che spettacolo! Terminator 2 - Il giorno del giudizio vede ancora Linda Hamilton combattere contro il cyborg venuto dal futuro, ma questa volta è Patrick Bergin. Schwarzenegger aiuta lei e suo figlio Edward Furlong a sopravvivere. Tripudio di cinema spettacolare e sentito. Quattro Oscar tecnici e incassi da capogiro. Capolavoro di genere, forse il miglior film di Cameron. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.