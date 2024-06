Buon compleanno Isabella Rossellini! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'indimenticabile protagonista di Velluto blu di David Lynch compie oggi 72 anni. Ecco i suoi film in streaming tra quelli che amiamo maggiormente.

Compie oggi 72 anni la “divina” Isabella Rossellini, attrice che con una classe unica e un talento versatile ha attraversato gli ultimi quarant’anni di cinema internazionale lasciando su di esso un’impronta indelebile. I cinque film in streaming scelti per rendere il doveroso omaggio rappresentano altrettante collaborazioni “eccellenti”, con autori di primissimo piano. Titoli che confermano la grandezza di un’interprete capace di abbinare soave leggerezza con un lato oscuro e ipnotico degno delle grandi dive del passato. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Isabella Rossellini

Velluto blu

La morte ti fa bella

Fearless - Senza paura

Two Lovers

La Chimera

Velluto blu (1986)

Nel capolavoro diretto da David Lynch la Rossellinni offre una prova da femme fatale che ne esplicita tutta la carica sensuale e seduttiva. Un ruolo incredibilmente diviso tra luce e oscurità, tra una dimensione angelica e un lato invece malato, nascosto. Kyle MacLachlan, Laura Dern e un mefistofelico Dennis Hopper sono i protagonisti di Velluto blu, con cui Lynch divora e re-inventa il noir classico in chiave postmoderna. Il finale è straordinario, le scene nel locale semplicemente elettrizzanti. Nomination all'Oscar per la miglior regia per un film indimenticabile, un pugno allo stomaco all’America perbenista e bigotta. Il ruolo iconico della Rossellini. Disponibile su Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La morte ti fa bella (1992)

La commedia di costume fantastica diretta da Robert Zemeckis vede la Rossellini splendida nel ruolo che offre il motore alla vicenda. Una piccola parte che lascia un segno indelebile, interpretata con la solita classe e ironia. Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis sono il trio protagonista de La morte ti fa bella, film forse fin troppo avanti nei tempi che sbeffeggia con ferocia il mondo dell’apparenza. Attrici in stato di grazia, effetti speciali come sempre all’avanguardia per una commedia davvero feroce, dove nessuno si salva veramente, anche coloro che proprio non riescono a morire. battute al vetriolo e una messa in scena portentosa. Oscar per gli effetti speciali visivi, davvero portentosi, è bene ribadirlo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Fearless - Senza paura (1993)

La prova drammatica maggiormente centellinata della Rossellini arriva grazie a un titano del grande schermo come era Peter Weir. Fearless - Senza paura è senza dubbio uno dei suoi lungometraggi maggiormente coraggiosi, in alcuni momenti quasi mistici. L’attrice si rivela perfetto contraltare per un Jeff Bridges istrionico, doloroso, che offre magnificamente voce e corpo a un personaggio dilaniato. Rosie Perez, John Turturro, Tom Hulce aiutano questo film magnetico a diventare oggetto di culto, difficile da maneggiare ma impossibile da dimenticare. COn un inizio sconvolgente e un finale di un umanismo contagioso. Da rivedere assolutamente. Disponibile su Apple Itunes.

Two Lovers (2008)

Two Lovers: Il trailer del film con Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow

Nel doloroso melodramma diretto da James Gray alla Rossellini va la parte di una madre preoccupata per un figlio solitario, psicologicamente fragilissimo, che trova nell’amore di una donna altrettanto problematica un momentaneo rifugio dall’oblio. Two Lovers vede Joaquin Phoenix in grande forma recitare accanto a Gwyneth Paltrow e Fiona Shaw. Momenti di cinema straziante, un’ambinetazione newyorkese originale e autunnale, raramente portata al cinema con tale intensità. Uno dei film forse meno ricordati dell’autore, ma senza dubbio tra i maggiormente riusciti. Per amanti di personaggi al limite. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La Chimera (2023)

La Chimera: Il Trailer Ufficiale del Film di Alice Rohrwacher - HD

La Chimera è molto probabilmente il miglior film italiano dello scorso anno, una parabola sull’amore perso e sulla ricerca di felicità ambientata dentro un universo surreale e personale, con figure in chiaroscuro di dolcezza e poesia quasi incontaminate. La Chimera vede un Josh O’Connor in stato di grazia come protagonista di spessore, una Rossellini deliziosa a supporto, un tempo e una geografia dei sentimenti e delle sensazioni di impalpabile efficacia. Film davvero ispirato di Alice Rohrwacher, un fiore all’occhiello della nostra cinematografica contemporanea. Da vedere e amare, pubblico e critica hanno gradito pressoché all’unanimità. Disponibile su Sky, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.