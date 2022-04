Buon compleanno Ann-Margret! Rendiamo omaggio a questa icona di Hollywood con 5 film in streaming

News Cinema

La star di Conoscenza carnale e Cincinnati Kid compie oggi 81 anni. ecco i suoi migliori successi in streaming.

È una leggenda di Broadway. È uno dei grandi sex-symbol della storia del cinema contemporaneo. È Ann-Margret. La star che compie oggi 81 anni ha riscosso successi sia sul palcoscenico che sul grande schermo, collezionando a partire dagli anni ‘60 l’applauso di pubblico e critica e sfiorando l'Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a Conoscenza carnale di Mike Nichols (purtroppo non disponibile in alcuna piattaforma). I film in streaming scelti per rendere omaggio a questa icona possono soltanto lasciar intuire la grandezza e la versatilità di Ann-Margret: speriamo basti per indurvi a rivedere qualcuna delle sue indimenticabili performance. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Ann-Margret

Cincinnati Kid

Il tigre

Due irresistibili brontoloni

Ti odio, ti lascio, ti…

Insospettabili sospetti

Cincinnati Kid (1966)

Il film che conferma Ann-Margret come star di Hollywood è un dramma psicologico che vede protagonista un intenso Steve McQueen. Diretto da un regista talentuoso quale era Norman Jewison (Stregata dalla luna, La calda notte dell’ispettore Tibbs), Cincinnati Kid adopera il poker per raccontare una personalità autodistruttiva e avanti con i tempi in quel periodo. Sulla falsariga di un capolavoro come Lo spaccone. Con un grande Edward G. Robinson come “antagonista”. Disponibile su CHILI.

Il tigre (1967)

Escursione in terra nostrana per l’attrice che viene diretta da Dino Risi in uno dei suoi film più graffianti, capace di mettere alla berlina il machismo ridicolo dell’uomo italiano. Protagonista istrionico e portentoso non poteva che essere il grande e mai dimenticato Vittorio Gassman, capace di una gamma di timbri comici inaudita. Il tigre intrattiene, lascia sicuramente l’amaro in bocca e molto spesso fa ridere a denti stretti. Insomma, il meglio della stagione della Commedia all’Italiana…Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Due irresistibili brontoloni (1993)

Dopo aver recitato con molti dei più grandi attori della storia del cinema americano Ann-Margret si confronta con la più grande coppia comica, ovvero Jack Lemmon e Walter Matthau. Due irresistibili brontoloni si regge quasi esclusivamente sull’alchimia inossidabile del duo e sulla presenza scenica dell’attrice, oggetto delle attenzioni amorose dei due rivali. Una commedia vecchio stile che ottiene un enorme successo di pubblico e dimostra come si possa fare ottimo cinema di genere comico a qualsiasi età. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ti odio, ti lascio, ti…(2006)

Ti odio, ti lascio, ti...: Trailer italiano del film

Breve ma significa partecipazione alla commedia romantica diretta da Peyton Reed che vede protagonisti molto affiatati Jennifer Aniston e Vince Vaughn. Ti odio, ti lascio, ti…racconta di una coppia che scoppia e mette in scena la separazione in maniera sincera e piuttosto profonda. Bella rappresentazione di caratteri, accurata nel presentare i difetti di entrambi i personaggi principali. E una volta tanto senza happy end (scusate lo spoiler…). Grande successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Insospettabili sospetti (2017)

L'ultimo film interpretato da Ann-Margret fino a oggi la vede recitare a fianco di altri tre mostri sacri come Michael Caine, Morgan Freeman e Alan Arkin. Dirige Zach Braff nel rifacimento aggiornato del classico diretto da Martin Brest con Art Carney e Lee Strasberg. Insospettabili sospetti è una commedia heist-movie gentile e ben organizzata, con momenti molto godibili e altri decisamente malinconici. Nel cast anche Matt Dillon. Da vedere in spensieratezza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.