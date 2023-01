Brendan Fraser: "Anni d'azione mi hanno rotto tutto, forse pensavo di meritare le botte"

News Cinema

Brendan Fraser ammette che una carriera di film d'azione, spesso rinunciando alla controfigura, ha messo a repentaglio la sua salute. Candidato agli Oscar per The Whale, ha fatto pace col suo corpo.

Brendan Fraser si sta godendo la sua trionfale rentrée con The Whale, al cinema dal 23 febbraio, tra i candidati all'Oscar 2023 per la sua interpretazione da protagonista (nonché per il miglior trucco e per la migliore attrice non protagonista). Quella che un tempo era una star di film d'azione, come La mummia e Viaggio al centro della Terra, si sta riprendendo vita e carriera, che ha raccontato con la consueta ironia al Telegraph, ammettendo di aver avuto verso il proprio corpo un atteggiamento autodistruttivo. Leggi anche Brendan Fraser: "Ho interpretato il ruolo di The Whale come se fosse l'ultimo per me"

Tra La mummia e The Whale, Brendan Fraser racconta le sue sofferenze fisiche

Aitante e dinamico sin dall'inizio degli anni Novanta, quando è partita la sua carriera, Brendan Fraser ha usato il corpo tutta la vita, anche prendendosi in giro con la comicità slapstick di George Re della Giungla? (1997). Naturalmente una gran parte del pubblico non lo ricorderà per la sua interpretazione al fianco di Ian McKellen in Demoni e dei (1998), ma per la nuova saga della Mummia, cominciata nel 1999 e ripresa nel 2008, mentre nel frattempo scattava eroicamente in Viaggio al centro della Terra. Anche se in The Whale indossa un make-up speciale per dare vita a Charlie, uomo afflitto da obesità e in crisi con la propria figlia, Brendan sa a prescindere di essere lontano dall'aspetto col quale il pubblico un tempo lo identificava. Ma forse va bene così. Ci dice:

C'era certamente autodisprezzo. Credo che in un certo senso sentissi di meritare le botte e volessi stare in prima linea per pigliarmi il primo cazzotto. [Mentre girava La mummia - La tomba dell'imperatore dragone] mi rimettevo insieme la mattina tipo gladiatore, coi bendaggi muscolari e le buste di ghiaccio, mi mettevo addosso un esoscheletro tipo Transformer solo per finire una scena. [...] Facendo le mie scene d'azione mi sono negli anni un po' scassato, ho avuto bisogno di interventi chirurgici alla spina dorsale e alle giunture. [...] Mi hanno levato forza, sapevo che sarei migliorato, ma mi ci è voluto un sacco. [...]

Ora sono più vecchio, non ho più l'aspetto che avevo allora e non sono sicuro di volerlo. Ho fatto pace con chi sono adesso. E sono felice di poter fare delle cose basate su una realtà emotiva che non è la mia, ma nella quale posso facilmente immedesimarmi.