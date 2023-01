Brendan Fraser: "Ho interpretato il ruolo di The Whale come se fosse l'ultimo per me"

News Cinema

Si continua a parlare di The Whale e del suo protagonista Brendan Fraser, in attesa dell'uscita del film nelle sale italiane prevista per il 23 febbraio.

Dalla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, quando The Whale è stato presentato in concorso in anteprima mondiale, stiamo assistendo alla ritrovata popolarità di Brendan Fraser o, come la chiamano i suoi irriducibili fan dai tempi della trilogia de La Mummia, la Brenaissance. Fresco vincitore del premio come Miglior Attore ai Critics Choice Award, Fraser e noi tutti attendiamo impazienti il prossimo 24 gennaio quando saranno annunciate le nomination dei Premi Oscar 2023, per poter leggere anche il suo nome nella rosa delle cinque migliori performance dell'anno.

Ormai sappiamo bene che la storia di The Whale, al cinema in Italia dal 23 febbraio, racconta di un uomo affetto da un grave disturbo di alimentazione che lo ha portato a pesare oltre 270 kg. Vive recluso in casa, tiene corsi di insegnamento online e ha tagliato ogni rapporto col mondo esterno. Quando gli arriva una drastica diagnosi sul suo stato di salute, tenta in tutti i modi di riallacciare i rapporti con la figlia, lontana da tempo dalla sua vita. Il film è diretto da Darren Aronosfky e può contare sulla partecipazione di Sadie Sink nel ruolo della ragazza.

Brendan Fraser: "Non sapevamo se saremmo tornati al lavoro il giorno dopo"

L'attore continua ad essere cercato da media, proprio perché il film e la sua prova nel ruolo di un professore obeso, non cessano di fare notizia nella stagione dei premi in corso. In una recente intervista con l'emittente radio Sirius XM, Brendan Fraser ha così descritto l'esperienza vissuta sul set:

Andando a interpretare questo personaggio, in cuor mio sentivo che avrei potuto non essere più invitato a fare il lavoro dell'attore. È davvero un privilegio fare quello che faccio e quando ho visto una storia così rilevante, sapevo che avrei dovuto dare tutto ciò che avevo. E che dovevo finire ogni giornata senza desiderare di aver voluto fare le cose diversamente. E non è stato particolarmente difficile perché, così come per molti altri film, anche The Whale è stato realizzato durante il periodo del Covid in cui vivevamo tutti una sorta di minaccia esistenziale. Non sapevamo se saremmo tornati al lavoro l'indomani. Ma non c'è bisogno che lo dica io.



Ma certamente questo ha permeato il progetto, facendo sì che ci prendessimo tutti molto più cura di noi stessi, uno verso l'altro. Fare un film su un uomo a cui rimane poco da vivere, in un contesto di reali circostanze contro di lui, mentre ci chiedevamo se saremmo mai tornati a fare un film come questo, ci ha consentito di sentire tutto il peso della storia.