Brad Pitt pilota di Formula 1 in un film Apple per il regista di Top Gun Maverick

Brad Pitt interpreterà un ex-corridore di Formula 1 che torna in pista per allenare un giovane in un film per Apple, diretto dal Joseph Kosinski di Tron Legacy, Oblivion e Top Gun Maverick. Consulente del progetto è Sir Lewis Hamilton.

Brad Pitt e la sua Plan B stanno per avviare il secondo progetto finanziato da Apple, che ha praticamente vinto l'asta per i diritti di un nuovo film coprodotto e interpretato dalla star, diretto dal Joseph Kosinski di Tron Legacy, Oblivion e del prossimo Top Gun Maverick. Si tratta di un lungometraggio sul mondo delle corse di Formula 1. Leggi anche Babylon: riprese terminate per il film di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie

Brad Pitt e la Formula Uno, dopo un altro film con George Clooney per Apple