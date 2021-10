Babylon: riprese terminate per il film di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie

Dopo il deludente First Man, c'è molta attesa per il nuovo film di Damien Chazelle, Babylon, in cui il talentuoso regista torna a Hollywood per raccontare però una storia ambientata nel glorioso passato della mecca del cinema, il passaggio dal muto al sonoro. Interpreti sono Brad Pitt e Margot Robbie, che si ritrovano su un set dopo C'era una volta... a Hollywood ma stavolta interagiranno di più.

Le riprese si sono appena concluse e un membro della troupe, Bryan Mendoza, che lavora nel reparto del sonoro, ha pubblicato su Twitter la foto dell'ultimo ciak dicendo che è stato uno dei progetti più difficili in cui ha lavorato ma esprimendo al tempo stesso affetto e ammirazione per "una delle migliori troupe di Hollywood".

Gli altri membri del cast di Babylon sono Chloe Fineman, Jeff Garlin, Troy Metcalf, Eric Roberts, Lukas Haas, Olivia Wilde, Diego Calva, Jovan Adepo, Katherine Waterston, Max Minghella, Flea, Samara Weaving, P.J. Byrne, Spike Jonze, Jean Smart e Tobey Maguire.

La Paramount farà uscire Babylon in America il 24 dicembre 2022, in uscita limitata, prima di allargarla il 6 gennaio 2023.

And that's a wrap on Damien Chazelle's "Babylon", easily one of the toughest projects I've worked on. Cheers to everyone involved, without a doubt one of the absolute best crews in all of Hollywood. #Babylon #soundspeeds #setlife #iatselocal695 pic.twitter.com/yKwBLaCBRK