Belle: in anteprima esclusiva il teaser poster dell'atteso nuovo anime del maestro Mamoru Hosoda, al cinema dal 17 marzo

News Cinema

L'anime Belle del regista candidato all'Oscar Mamoru Hosoda sarà solo al cinema dal 17 marzo: ecco in anteprima esclusiva il teaser poster italiano, per prepararsi meglio all'evento!

Con un teaser poster dedicato all'uscita al cinema in Italia, si mostra ancora Belle di Mamoru Hosoda, un evento non solo per gli appassionati di anime, ma anche per chi crede che il cinema di animazione abbia la forza di raccontare il presente. Il lungometraggio, preceduto da una standing ovation all'ultimo Festival di Cannes e dal passaggio nella sezione Alice nella Città durante l'ultima Festa di Roma (dove coinvolse le scolaresche con tifo aperto in sala), arriva al cinema dal 17 marzo, sotto etichetta Anime Factory (Koch Media), in collaborazione con I Wonder Pictures. Leggi anche Mamoru Hosoda: "L'animazione è un territorio ancora inesplorato" Belle, la recensione del trascinante anime di Mamoru Hosoda

Belle, la trama e l'ispirazione del film di Mamoru Hosoda

Belle è una rilettura, in chiave virtuale e molto contemporanea, della fiaba della Bella e la Bestia, in particolare della sua versione animata disneyana dei primi anni Novanta, molto amata da Mamoru Hosoda e citata esplicitamente nel film. In apparenza tuttavia la storia ha premesse del tutto diverse.

Si racconta infatti della liceale diciassettenne Suzu, orfana di madre: dopo la perdita ha deciso che non avrebbe mai più cantato, ma cede alla tentazione quando entra nel mondo virtuale di [U], dove i cinque miliardi di membri imparano a conoscere il suo avatar, la cantante Belle. L'incontro con un fantomatico "Drago", un avatar sfuggente, farà però traballare le difese di Suzu / Belle. È forse tempo di tornare nel mondo reale, prima che sia troppo tardi?