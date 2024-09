Beeltejuice Beetlejuice, la morte di un personaggio è una paura recondita di Tim Burton! [SPOILER]

News Cinema

Alfred Gough, cosceneggiatore con Miles Millar, ha rivelato a Entertainment Weekly che il modo in cui muore uno dei personaggi di Beetlejuice Beetlejuice è la trasposizione di una strana paura del regista Tim Burton...

Se avete visto Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, dove Michael Keaton torna a interpretare il demone che portò in vita (si fa per dire) ben 36 anni fa, saprete di certo che fine abbia fatto un determinato personaggio: era necessario inventarsi una spiegazione per la sua assenza, dovuta a un problema serio con l'attore originale. Il modo che Burton e gli sceneggiatori Alfred Gough e Miles Millar hanno trovato sembra contorto... eppure, stando a quello che Gough ha raccontato a Entertainment Weekly, è arrivato spontaneamente dopo una confessione di Tim. Seguono spoiler, chiaramente.



Beetlejuice Beetlejuice, Charles Deetz è finito come teme di finire Tim Burton

In Beetlejuice Beetlejuice viene detto che Charles Deetz, padre di Lydia (Winona Ryder), marito di Delia (Catherine O'Hara), nonno di Astrid (Jenna Ortega), è stato vittima di un incidente aereo... al quale sarebbe teoricamente sopravvissuto, solo per essere poco dopo divorato dagli squali! Il tutto raccontato con un bizzarro flashback animato in stop-motion. Un escamotage davvero fantasioso per coprire l'assenza dell'attore Jeffrey Jones dell'originale Beetlejuice (1988), a causa di gravi problemi giudizari. Alfred Gough, che insieme al socio Miles Millar aveva lavorato con Burton su Mercoledì, ha cosceneggiato questo sequel a quasi quarant'anni di distanza... e ha rivelato da dove sia arrivata l'idea per la sorte di Charles...

"Il modo in cui Charles muore in quell'intermezzo animato è l'incubo che ha Tim riguardante la sua morte. Ce l'ha proprio presentato: il mio incubo è che c'è un incidente aereo, sopravvivo alla caduta, quasi affogo, poi uno squalo mi mangia. E noi: beh, è geniale. Morirà così!"

Nonostante il Charles nel segmento in stop-motion sia evidentemente la caricatura di Jeffrey Jones, pare che la voce del suo corpo mezzo divorato che circola per il resto del film sia stata eseguita da un altro interprete non accreditato.