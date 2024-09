Michael Keaton su Tim Burton: "Ancora non capisco che dice", l'affettuoso discorso per la stella sulla Walk of Fame a Tim

Dal 5 settembre Beetlejuice Beetlejuice celebra una reunion preziosa: Michael Keaton e Tim Burton tornano sul personaggio che aveva dato inizio alla loro collaborazione, nel lontanissimo Beetlejuice del 1988. Tim Burton ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, ed è stato proprio Keaton a dedicargli uno dei discorsi, da amico prima che da collega. Il suo calore e la sua ironia compensano la crudeltà hollywoodiana, che ha cancellato Johnny Depp, un altro che ci sarebbe piaciuto ascoltare in una circostanza del genere. Grazie a Variety, abbiamo un video completo dell'evento, che vi traduciamo in basso. Leggi anche Beetlejuice Beetlejuice, Tim Burton in conferenza stampa a Venezia: "Mi ero perso un po', con questo mi sono tanto divertito"

Michael Keaton praises Tim Burton: "There are a lot of people making a lot of money out there with their superhero movies because of his choice and his vision of what those movies could be, because he changed everything." https://t.co/wxrWvt5aTS pic.twitter.com/F32Vp0xmHS