Barbie, nessuno ha chiesto a Ryan Gosling di cantare agli Oscar: "Potrebbe essere un rischio troppo grande"

Ryan Gosling parteciperà alla cerimonia degli Oscar 2024, ma finora nessuno ha chiesto all'attore di esibirsi sulle note di "I'm Just Ken".

Nessuno ha ancora chiesto a Ryan Gosling di esibirsi durante la notte degli Oscar 2024, dove figurerà tra i candidati come migliore attore non protagonista per la performance in Barbie. Nel film diretto da Greta Gerwig, si è reso protagonista di un assolo diventato prontamente virale, tanto da scalare le classifiche mondiali. Tutto merito di I’m Just Ken, brano originale che Gosling intona in una delle scene cruciali del film dove il suo personaggio si rende conto di non avere bisogno dell’approvazione di Barbie. Ad oggi, mancano poche settimane alla cerimonia che ogni anno infiamma Hollywood, eppure Ryan Gosling ha ammesso di non avere ancora ricevuto una proposta ufficiale per esibirsi agli Oscar con I’m Just Ken.



Barbie, l’Academy non ha chiesto (ancora) a Ryan Gosling di cantare I’m Just Ken agli Oscar

I’m Just Ken ha ricevuto a sua volta una nomination nella categoria di migliore canzone originale agli Oscar 2024, ma ad oggi Ryan Gosling ha ammesso che no, l’Academy non gli ha chiesto di esibirsi sul palcoscenico sulle note dell’iconico brano. Ai microfoni di Variety, l’attore ha confermato:

Non mi è stato ancora chiesto. Potrebbe essere un rischio troppo grande farmi fare una cosa del genere. Non so come funzionerebbe, ma sono aperto all’idea.

Del resto esibirsi per gli Academy Awards sarebbe un modo elegante e calzante per chiudere il cerchio di successo di Barbie e soprattutto permetterebbe al Ken di Gosling per una volta di ricevere il supporto da parte della sua bambola, ovvero Margot Robbie, che freme all’idea di un’esibizione della co-star agli Oscar. “Non desidero niente di più. Renderebbe me e il mondo così felice”, ha di fatto precisato la Robbie a Variety. Barbie, diretto da Greta Gerwig, è film campione d’incassi del 2023 e con maggiori incassi in assoluto nella storia della Warner Bros. e non avrebbe potuto scegliere Ken migliore, secondo Margot Robbie. L’attrice, che figura anche come produttrice, a Variety ha precisato:

Non potevamo immaginare che nessun altro potesse fare tutte le cose di cui aveva bisogno e avere anche l'umiltà di essere Ken in un film su Barbie. Non so se molte grandi star del cinema maschili farebbero un film con una regista donna in cui il loro personaggio non sia il titolo del film. Entrambi abbiamo avuto la sensazione che non fosse quel tipo di persona.