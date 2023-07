Barbie ha già superato i 10 milioni al boxoffice italiano, battuti gli incassi di Guardiani della Galassia vol. 3

News Cinema

Sfiora ormai gli 11 milioni di euro Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, a nemmeno una settimana dalla sua uscita nei cinema italiani. A che punto della classifica 2023 si trova?

Ormai scrivere che il Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling è il fenomeno della stagione è scontato, ma può essere sempre interessante notare come questo exploit si traduce in numeri al boxoffice italiano e mondiale: stando ai dati Cinetel, con la giornata di ieri il film di Greta Gerwig ha superato i 10 milioni di euro, sfiorando gli 11 nel nostro paese. Nel mondo viaggia sui 400 milioni di dollari: stando a Boxofficemojo, fino a lunedì ne aveva raccolti 382. Ma come si colloca Barbie per ora nella nostra classifica annuale e stagionale?



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie è quinto negli incassi del 2023

In meno di una settimana Barbie ha raccolto in Italia 10.944.500 euro, superando Guardiani della Galassia vol. 3 (10.909.600), diventando il quinto maggiore incasso dell'anno solare, dietro Super Mario Bros. - Il film, Avatar - La via dell'acqua, La sirenetta e Fast X. Considerando però che gli ultimi due avevano raccolto rispettivamente 11.957.300 e 11.809.700, il loro sorpasso avverrà matematicamente già prima dell'inizio del secondo weekend per il film con Margot Robbie e Ryan Gosling, collocandolo sul terzo gradino del podio in 24/48 ore. In base a come andrà il suo secondo fine settimana, si potrà capire quanto Super Mario (20.389.660) e Avatar 2 (17.202.434) rischino la loro posizione. A occhio, non pensiamo possano dormire sonni tranquilli, se la bambola Mattel in versione cinematografica mantiene questa corsa tumultuosa. Attenzione però: se si considerano gli incassi stagionali e non relativi all'anno solare, Avatar - La via dell'acqua rimane intoccabile con i suoi 44.791.300 euro (e 2.320.250.300 dollari nel mondo intero).

Stando ai dati Cinetel, Barbie sembra seguire regole proprie: nella giornata di ieri la distanza tra il primo posto e il secondo occupato da Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno è siderale, si parla di 1.683.648 contro 127.710 euro! Sono questi i numeri che spingono a usare il termine "fenomeno" non in chiave sensazionalistica ma concreta. Leggi anche Barbie, Margot Robbie presa in giro dai suoi amici per non aver baciato Ryan Gosling nel film