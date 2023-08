Barbie: gli outfit più belli del film di Greta Gerwig

News Cinema

Uno dei punti forti di Barbie sono i costumi dei protagonisti: colorati, gioiosi e squisitamente vintage. Ecco la classifica dei look del film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling

Dal momento che Barbie continua indisturbato a dominare la classifica degli incassi italiani, tanto che è arrivato quasi a 30 milioni di Euro, ci sentiamo quasi in dovere di parlare ancora del film di Greta Gerwig che tanto abbiamo amato. Proprio questa mattina ci siamo imbattuti, su Screenrant, nella classifica degli outfit più belli e divertenti dei vari personaggi. Oltre al messaggio, alle straordinarie performance del cast e alla brillante sceneggiatura, Barbie è infatti anche un tripudio di deliziosi vestitini, gilet, pellicce finte, occhiali da sole, pattini e così via, e per questo piace tanto anche alle bambine, che impazziscono per le 1000 sfumature di rosa di Barbieland. Screenrant parla di 16 mise, cominciando dalla fine della top.

I migliori look di Barbie

16 - Barbie Stramba

Nel film di Greta Gerwig, fra dozzine di barbie vestite di tutto punto e ben truccate e pettinate, c'è Barbie Stramba, che vive isolata dalla comunità di Barbieland perché non è esattamente una Venere e si comporta in maniera alquanto bizzarra. Sappiamo che è diventata così perché la bambina a cui era stata regalata ha giocato con lei in maniera troppo irruenta. Il personaggio interpretato da Kate McKinnon a noi piace molto, con quei capelli da pazza, gli stivali pitonati, il vestito da bambina rosa shocking. E che dire dei suoi anfibi e dei pantaloni e delle camicie di tutti colori?

15 - Il vestito viola di Midge, la barbie in dolce attesa

La presenza di Midge nel film è molto importante, perché nella realtà questa bambola con il pancione ha avuto vita brevissima. Introdotta nel 1963 come amica di Barbie, per qualche decennio appariva e scompariva dagli scaffali dei negozi di giocattoli. Nel 2002 la Mattel ha deciso di darle l'addio definitivo. Secondo i più era troppo giovane per aspettare un bambino. Qualcuno ha detto addirittura che istigava a diventare madri in età adolescenziale.

14 - Il completo denim di Ken

La prima foto di Ken che la Warner Bros. ha condiviso con il mondo intero lo ritraeva con una giacca/camicia jeans aperta e senza maniche. Ryan Gosling indossava anche dei pantaloni dello stesso colore e della stessa stoffa. A far impazzire le ragazze sono stati però i boxer di cotone elasticizzato di cui si intravedeva il bordo, essendo i jeans a vita bassa. Simili a quelli disegnati da Calvin Klein, le mutande avevano in bellavista la scritta Ken. L'idea è venuta allo stesso Gosling.

13 - Earring Magic Ken

Avete mai sentito parlare di Ken Orecchino Magico? Forse sì, se siete adulti. Ken Orecchino Magico è una vecchia bambola e rispondeva all'esigenza di creare un fidanzato di Barbie più cool e trasgressivo, soprattutto per accontentare le bambine. La Mattel progettò e mise sul mercato una bambola davvero kitsch con l'orecchino e un completo lilla (pantaloni e gilet). La cosa peggiore era una maglia traforata, che spinse qualcuno ad osservare che Ken Orecchino Magico si vestiva come alcuni membri della comunità LGBTQ. In Barbie è Tom Stourton a interpretare il personaggio e a sfoggiare un look appena diverso dall'originale.

12 - Dua Lipa è Barbie Sirena

Quando Greta Gerwig ha saputo che Dua Lipa aveva accettato di partecipare a Barbie nonostante i molti impegni, ha fatto i salti di gioia. La cantante non solo ha regalato al film il brano Dance the Night, ma è diventata Barbie Sirena. Il suo costume è favoloso, con i capelli intonati alla coda di pesce e a un top, e siccome di norma le sirene cantano (e ammaliano), la creatura per metà umana del film non poteva che essere un'ugola d'oro.

11 - Il vestito a quadretti anni '50 di Barbie

Abbastanza all’inizio del film, Barbie/Margot Robbie si mostra a noi con un abito a quadretti bianco e rosa coordinato con un fiocco per capelli. Indubbiamente è la mise perfetta per la giornata tipo della bambola Mattel, che dal tetto della sua splendida dimora scende volando e si mette alla guida della sua inconfondibile Corvette (rosa). Il vestito ha anche la funzione di trait d'union fra la prima sequenza del film, dove le bambine si sbarazzano dei bambolotti e restano abbagliate dalle barbie, e le scene successive.

10 - La tuta della rivoluzione

Quando le barbie si ribellano ai Ken e al loro modello di vita patriarcale, e si riprendono Barbieland, indossano tutte una tuta rosa, che diventa così un simbolo del femminismo che caratterizza il film. La tuta rosa la sfoggiano tanto America Ferrera quanto Ariana Greenblatt (che appartengono al mondo degli umani), e Greta Gerwig ne aveva una mentre era sul set.

9 - I Ken in nero di I'm Just Ken

Non dobbiamo dimenticare che Barbie è un musical, e chi non lo sapeva, se n'è accorto guardando ad esempio il numero di I'm Just Ken. Ryan Gosling/Ken è andato nel mondo reale e ha scoperto che può esistere il patriarcato. Ha visto perfino un pezzetto di Grease (la scena di Grease Lightning), quindi è normale che lui e i suoi compagni di sventura siano in total black, come John Travolta, nella sequenza in cui riflettono sulla loro misera vita di cagnolini scodinzolanti. Ai piedi hanno tutti dei favolosi mocassini. Lo spazio vuoto in cui danzano e i colori azzurro e rosa strizzano infine l'occhio al sogno di Gene Kelly in Cantando sotto la pioggia.

8 - La tuta di paillettes prima del disastro

Nella scena della festa da ballo, Barbie ha una favolosa tuta di paillettes, che rendono ancora più scintillante la sua bellezza. Anche l'acconciatura flamboyant della bambola esprime la sua gioia. E tuttavia il party durante il quale l’intera comunità di Barbieland si muove al ritmo di Dance the Night di Dua Lipa è anche teatro del primo pensiero funesto della bambola: un pensiero di morte. Barbie, insomma, balla sull'orlo dell’abisso, e allora è giusto che abbia un look folgorante e in un certo senso barocco

7 - Il costume da bagno di Barbie

Quando appare per la prima volta nel film, è giusto che Barbie sia incantevole ed anche sexy, e che la sua bellezza sia statuaria. Barbie non deve far pentire le bambine del prologo di aver lanciato in aria Cicciobello & Co. A quel gesto di ribellione deve corrispondere un look maestoso. Il costume a righe bianche e nere e gli occhiali da sole che Margot Robbie sfoggia sono perfetti, anche perché la prima barbie apparsa sul mercato, nel 1959, era vestita proprio così.

6 - La maglia a righe di Allan

La maggior parte delle persone che sono andate a vedere Barbie non conoscevano Allan, una bambola maschio che nel film recupera in parte la sua dignità. Interpretato da Michael Cera, Allan indossa la stessa maglia a righe che portava quando venne creato, nel 1964. La sua presenza in Barbie è indice dell'attenzione che Greta Gerwig ha prestato, nelle sue ricerche, al passato di Barbie.

5 - La mise da tè di Ruth Handler

Verso la fine del film, Barbie si trova faccia a faccia con la donna che l'ha creata, Ruth Handler. E’ una scena commovente e, riguardando un personaggio realmente esistito, non doveva tradirne la memoria. Per la Handler si è pensato a una giacca a fiori, una camicia azzurra e una collana di perle. Nelle vecchie foto, la cara Ruth aveva spesso delle perle intorno al collo, e quindi era impossibile farne a meno in Barbie.

4 - La pelliccia finta di Ken

Ken non sarebbe così iconico e adorabile se non avesse nel suo guardaroba una pelliccia bianca (finta). Il personaggio la indossa quando torna a Barbieland e fa un colpo di stato, insieme agli altri Ken, spodestando le barbie. Ken si è appropriato della casa di Barbie, che ha ribattezzato Mojo Dojo Casa House, un nome ridicolo come colui che l’ha inventato, e che sembra un ragazzino dispettoso nonostante la pelliccia faccia molto Conan il Barbaro o Uomo delle nevi.

3 - Il completo da rollerblade di Barbie e Ken

Quando Barbie e Ken approdano nel mondo reale, si ritrovano a Venice Beach, dove non sono gli unici ad avere corpi statuari. Ken si è ricordato di portare i pattini quando lui e Barbie hanno lasciato Barbieland, e così ecco le due bambole in tenuta sportiva, e che tenuta! I due outfit, in cui salta agli occhi un giallo fosforescente, sono similissimi, ma Ken vince la gara di "nerditudine" grazie a un tremendo marsupio.

2 - La felpa in colori fluo di Ken

Anche se è apparsa brevemente alla fine del film, la felpa con il cappuccio di Ken è diventata un articolo stravenduto. La trovate sul sito della Mattel e, se vi piacciono le tinte fluorescenti, allora avete fatto bingo! Sopra c'è scritto I’m Kenough, laddove Kenough è una crasi fra il nome Ken e l'avverbio Enough (abbastanza). E’ Barbie a spiegare a Ken che lui è perfetto così com’è, e Ken decide che gli basta ciò che ha.

1 - Il look western di Barbie e Ken

I primi vestiti del mondo reale indossati da Ken e Barbie sono dei completi western. Margot Robbie è in rosa e Ken in bianco e nero (e con una bandana rosa al collo). Gli spettatori del film sono impazziti dopo averli visti, anche perché, ad esempio negli USA, è di gran moda vestirsi come John Wayne. Il fatto che Ken scelga un abito da cowboy spiega in parte la sua passione per i cavalli, animali che tanta parte avranno nella sua nuova filosofia di vita.