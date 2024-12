Ballerina: nuove immagini del film e uno sguardo dietro le quinte in questo nuovo video del film

News Cinema

Ana De Armas arriverà dal prossimo 6 giugno nei cinema italiani in questo film che è uno spin off della fortunata serie di John Wick. Ecco un nuovo video di Ballerina.

Come annunciato dall'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco a Torino pochi giorni fa, la data d'uscita ufficiale di Ballerina, primo spin off cinematografico della serie di John Wick, è prevista per il 6 giungo del 2025, con la distribuzione di 01 Distribution.

In passato vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale del film, che vede la splendida Ana de Armas nei panni dell'agguerritissima protagonista, oggi vi proponiamo un nuovo video che ci regala nuove immagini e ci porta anche dietro le quinte della sua lavorazione, con interviste alla stessa de Armas e a personaggi come Norman Reedus, Ian McShane, il compianto Lance Reddick e il regista del film Len Wiseman.

Ballerina racconta la storia di una giovane danzatrice (da qui, appunto, il titolo del film) che, dopo lo sterminio della sua famiglia, si tramuta in una killer letale e assetata di vendetta. Il progetto nasce originariamente come film autonomo scritto dallo sceneggiatore Shay Hatten: è stata degli executive della Lionsgate l'idea di farne una costola di John Wick, inserendo infatti il personaggio nel terzo film della serie, John Wick 3: Parabellum, nel quale il personaggo di Ballerina appare interpretata da Unity Phelan. Rivisto il copione originale, Ballerina si inserisce quindi cronologicamente tra il terzo e il quarto film della serie di John Wick.

Questo è una nuovissima featurette video di Ballerina.