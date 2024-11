Rai Cinema e 01 Distribution presentano il loro listino al Torino Film Festival

News Cinema

Come d'abitudine, sono arrivate durante il TFF le anticipazioni riguardanti i prossimi film targati Rai Cinema, e anche quest'anno l'amministratore delegato Paolo Del Brocco ha fatto un punto sullo stato dell'industria cinematografica italiana.

In buona sostanza, Del Brocco ritiene eccessive e parziali, figlie dell'errata lettura dei dati, certe visioni negative della congiuntura. Ammette che negli ultimi anni sono probabilmente stati realizzati troppi film, come conseguenza alle leggi in supporto al settore arrivate con la pandemia, ma “l’industria ha tenuto botta”. Quindi “prendere come esempio solo alcuni film che hanno incassato pochissimo per rappresentare in modo negativo industria e mercato non è cosa corretta”.

Del Brocco sottolinea che il box office del 2023 è stato di circa il 60% superiore a quello del 2022, superando i 70 milioni di biglietti venduti, quindi “solo del 15-16% inferiore alla media del triennio prepandemico 2017-2019. “Ci stiamo avvicinando alle vette di quel periodo”, dice l’ad di Rai Cinema, sottolineando che però nel frattempo la concorrenza delle piattaforme si è fatta molto più forte, e che quindi, “tornare agli 80-90 milioni di biglietti venduti prima della pandemia sarebbe un risultato straordinario”.

“Negli ultimi anni il nostro cinema è cresciuto molto in termini di qualità produttiva e di contenuti”, dice ancora, ma alcuni punti dolenti ci sono ancora: “i film italiani medi non raggiungono più i numeri pre-pandemici”. I titoli italiani capaci di incassare da 1 a 3 milioni, e anche quelli capaci di incassare oltre i 5 milioni si sono ridotti, ma in questo 2024 ci sono stati segnali di una tendenza al miglioramento.

“Dal 1° gennaio 2024 a oggi i film italiani hanno venduto 14,6 milioni di biglietti, 93 milioni di euro circa, quasi il 24% delle presenze: numeri in linea con il 2023, ma nel 2023 c’era stato il caso sensazionale di C’è ancora domani di Paola Cortellesi, e quindi che i dati siano in linea è incoraggiante”, dice Del Brocco, “perché questo significa che c’è stato un insieme di film italiani che hanno performato molto bene”.

“Anche in termini di biglietti complessivi questo 2024 potrebbe arrivare a essere in linea con i numeri del 2023”, sostiene, “e la difficoltà a tornare ai livelli prepandemici è anche dovuta al numero minore di blockbuster americani che arrivano in sala”.

Cosa c’è da fare, allora, secondo Paolo Del Brocco? “Combattere la crescita dei costi di produzione, che rispetto alla pre-pandemia sono cresciuti del 30-40%; dal punto di vista produttivo editoriale avere un maggior rigore, uno sguardo più severo e attento nel selezionare i progetti per poter interessare il pubblico cinema; da parte di distributori e esercenti trovare un maggiore coraggio per dare spazio distributivo. Dobbiamo avere più film nel range di incassi 1-3 milioni, e ancora meglio nel range 3-5, perché è la cosa che può sostenere e far sviluppare di più l’industria”.

E le piattaforme? “Hanno ‘rubato’ alcuni generi alla sala, come il thriller, ma anche la commedia media; ma possono essere più che alleate, anche se molti titoli non vengono acquistati da loro”.

Rai Cinema è ovviamente parte in causa in tutto questo, ha ricordato Del Brocco, che ha però anche sottolineato l’importanza della mission di servizio pubblico dell'azienda.

“Il listino di quest’anno riflette un equilibrio, c’è una disponibilità di un cinema per tutti i gusti: da quelli appetibili per un pubblico popolare ai film dei grandi autori, ma anche quelli di nuovi registi”. Ecco l’elenco dei titoli Rai Cinema / 01 Distribution presentati da Paolo Del Brocco a Torino:

BALLERINA

REGIA: Len Wiseman

CAST: Ana de Armas, Keanu Reeves

NAZIONALITÀ: USA

PRODUZIONE: Thunder Road Pictures

DATA DI USCITA: 6 giugno 2025

IL RITORNO

REGIA: Uberto Pasolini

CAST: Ralph Fiennes, Juliette Binoche Charlie Plummer, Marwan Kenzari, Claudio Santamaria, Ángela Molina

NAZIONALITÀ: Italia - Grecia - Regno Unito - Francia

PRODUZIONE: Picomedia con Rai Cinema, Heretic, Ithaca Films, Kabo Films, Marvelous Productions

DATA DI USCITA: 30 gennaio 2025

IO E TE DOBBIAMO PARLARE

REGIA: Alessandro Siani

CAST: Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Italian International Film con Rai Cinema

DATA DI USCITA: 19 dicembre 2024

EDEN

REGIA: Ron Howard

CAST: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl

NAZIONALITÀ: USA

PRODUZIONE: Species Financing and Distribution, LLC.

L’ABBAGLIO

REGIA: Roberto Andò

CAST: Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Tramp Limited e Bibi Film con Rai Cinema e Medusa Film in collaborazione con Netflix

DATA DI USCITA: 16 gennaio 2025

MOON IL PANDA

REGIA: Gilles de Maistre

CAST: Alexandra Lamy, Liu Ye, Sylvia Chang

NAZIONALITÀ: Francia

PRODUZIONE: MAI JUIN PRODUCTIONS – GAUMONT- FRANCE 2 CINEMA – UMEDIA

DATA DI USCITA: 17 aprile 2025

BREVE STORIA D’AMORE

REGIA: Ludovica Rampoldi

CAST: Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Indigo Film, HT Film con Rai Cinema

FOLLEMENTE

REGIA: Paolo Genovese

CAST: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Lotus Production, una Società Leone Film Group, con Rai Cinema in collaborazione con Disney+

DATA DI USCITA: 20 febbraio 2025

FUORI

REGIA: Mario Martone

CAST: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Indigo Film con Rai Cinema e The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle

MARIA

REGIA: Pablo Larraín

CAST: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee

NAZIONALITÀ: ITALIA – GERMANIA – USA

PRODUZIONE: Fremantle e The Apartment, una società del gruppo Fremantle, Fabula e Komplizen Film

DATA DI USCITA: 1° gennaio 2025

L’ORTO AMERICANO

REGIA: Pupi Avati

CAST: Filippo Scotti, Rita Tushingham, Roberto De Francesco

NAZIONALITÀ: ITALIA

PRODUZIONE: Duea Film e Minerva Pictures con Rai Cinema

DATA DI USCITA: 6 marzo 2025

LA VITA DA GRANDI

REGIA: Greta Scarano

CAST: Matilda De Angelis, Yuri Tuci

NAZIONALITÀ: ITALIA

PRODUZIONE: Groenlandia, Halong con Rai Cinema in collaborazione con Netflix

U.S. PALMESE

REGIA: Manetti bros.

CAST: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza

NAZIONALITÀ: ITALIA

PRODUZIONE: Mompracem con Rai Cinema in associazione con Lokafilm

DATA DI USCITA: 20 marzo 2025

UNA FIGLIA

REGIA: Ivano De Matteo

CAST: STEFANO ACCORSI, GINEVRA FRANCESCONI, MICHELA CESCON, THONY, TONI FORNARI, BARBARA CHIESA

NAZIONALITÀ: ITALIA

PRODUZIONE: Rodeo Drive con Rai Cinema

Dopo questo elenco di film ufficialmente in listino, Paolo Del Brocco ha poi fatto alcune anticipazioni su quello che verrà successivamente. Rai Cinema e 01 Distribution avranno nel loro futuro prossimo il nuovo film di Chiara Samani (Un anno di scuola) e quello di Elisa Amoruso (Dieci giorni), nonché Je so’ pazzo di Nicola Prosatore, la storia della scalata al successo di Pino Daniele basata sul libro scritto dal figlio Alessandro.

In produzione c’è anche l’opera seconda degli autori di Re Granchio, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, che si intitolerà Testa o croce, mentre due sono i progetti che coinvolgono Daniele Vicari: un film sull’alpinista Walter Bonatti intitolato Bianco, e un film di finzione basato su una storia vera, Ammazzare stanca, autobiografia di un ragazzo che si ribella al suo destino criminale e trova il coraggio di andare contro il padre, boss della ‘ndrangheta, rifiutandone l’eredità. Quasi pronto è poi il nuovo film di Gianfranco Rosi, “ambientato tra il Vesuvio e il mondo intorno, un luogo senza tempo restituito dallo sguardo unico del regista, girato sotto il Vesuvio, ma oltre Napoli”.

Per quanto riguarda i grandi film internazionali Rai Cinema è coinvolta nella produzione di Il prigioniero di Alejandro Amenábar (nel cui cast appare anche Alessandro Borghi) e di La sconosciuta, film con Léa Seydoux diretto dallo sceneggiatore di Anatomia di una caduta, Arthur Harari. 01 distribuità invece il nuovo film di Andrew Haigh, Belly of the Beast, interpretato da Colin Farrell e Ben Stiller.