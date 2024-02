Avengers: Secret Wars, il destino di Scarlet Witch rivelato nel film secondo questa teoria

News Cinema

E se il destino di Scarlet Witch venisse rivelato nella trama di Avengers: Secret Wars? Una teoria dei fan punta alla profezia rivelata in WandaVision.

Il destino di Scarlet Witch è alquanto fumoso dopo quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Anche le ultime dichiarazioni di Elizabeth Olsen in merito al coinvolgimento in casa Marvel hanno smorzato l’entusiasmo del pubblico. Cos’è successo a Scarlet Witch? Dovremo arrenderci alla sua ipotetica morte oppure riapparirà? Secondo una gettonata teoria, la risposta potrebbe arrivare con Avengers: Secret Wars. Si tratta del secondo film corale in programma in casa Marvel, che tuttavia dovrebbe arrivare sul grande schermo soltanto nel 2027 (salvo eventuali modifiche). Ciò significherebbe che, fino ad allora, Scarlet Witch non riapparirà nel MCU. È plausibile?



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Cosa ne è stato di Scarlet Witch? La teoria punta ad una risposta in Avengers: Secret Wars

Fino ad Avengers: Endgame, Wanda Maximoff ha giocato nel team dei buoni opponendosi a Thanos. Ma proprio a causa del titano pazzo, in WandaVision ha ceduto terreno al suo lato oscuro diventando Scarlet Witch. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia è proprio Wanda la villain di turno, che cerca di rubare i poteri di America per ritrovare i suoi figli nel Multiverso e scontrandosi fortemente con Doctor Strange. Il finale del film non ha premiato la sua presa di coscienza e tutto suggerisce che Scarlet Witch sia morta nel tentativo di distruggere il Darkhold. Ma significa che il suo viaggio nel MCU è giunto al termine? In molti non hanno apprezzato la svolta oscura di Wanda e sperano che il personaggio sia rinsavito da qualche parte. La teoria che piace di più riguarderebbe il ritorno di Scarlet Witch in Avengers: Secret Wars con un arco narrativo che possa interpretare la sua storia a lungo fraintesa. Ma quale?

In WandaVision, Agatha Harkness annuncia una profezia relativa a Wanda, che termina con il seguente passaggio: “Il suo destino è distruggere il mondo”. Questo passaggio è fondamentale ai fini della teoria perché non si parla di Multiverso, ma di mondo, quindi uno soltanto dei vari universi MCU e, stando alla teoria, Wanda potrebbe distruggere proprio Battleworld in Avengers: Secret Wars. Si tratta del regno dove i Vendicatori saranno costretti ad affrontare le varianti provenienti dal Multiverso, almeno stando ai fumetti. A Battleworld comanda Dottor Destino e le parole di Agatha suggeriscono che Wanda sia destinata a compiere la sua profezia in Avengers: Secret Wars, riscattando anche il suo arco narrativo malvagio. Naturalmente si tratta di una teoria da prendere con le pinze, sicché il film non verrà realizzato prima di qualche anno e tutto potrebbe cambiare nel frattempo.