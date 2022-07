Avatar: La via dell'acqua, una nuova foto, mentre James Cameron pensa di lasciare dopo il terzo capitolo

News Cinema

Arriva una nuova foto di Avatar 2: La via dell'acqua, mentre James Cameron ammette che potrebbe lasciare Avatar 4e Avatar 5 a un altro regista.

Il 14 dicembre 2022 si concluderà l'assai lunga attesa per Avatar: La via dell'acqua, quell'Avatar 2 che James Cameron ha preparato contemporaneamente con Avatar 3, che vedremo invece in sala nel Natale 2024. Grazie a Empire Magazine, possiamo mostrarvi una nuova foto del lungometraggio, dove vediamo la famiglia di Jake quasi al completo: c'è Kiri, la giovane adottata, poi ci sono Neteyam (che nella foto Jake sembra rimproverare per qualcosa), poi Lo'ak. Come si è saputo di recente, Kiri è interpretata, grazie alla magia del performance capture, da Sigourney Weaver. Leggi anche Avatar 2, il trailer batte già Star Wars per visualizzazioni

Avatar 3 sarà l'ultimo per James Cameron?

Sempre nel contesto del servizio di Empire Magazine su Avatar: La via dell'acqua, James Cameron ha parlato del progetto generale della saga, che partì con Avatar e proseguirà con Avatar 3 nel 2024, più Avatar 4 e Avatar 5 in un orizzonte lontano. È un progetto tanto a lungo termine che ora lo stesso James comincia a prenderne timidamente le distanze. Non si arriva a dire che il quarto e quinto capitolo non esisteranno, ma James pensa di potersi... distrarre creativamente. Dice infatti nell'intervista:

I film di Avatar mi occupano tutto il tempo. Ho altre cose che sto preparando e che mi entusiasmano. Penso che alla fine, nel tempo - non so se dopo tre o quattro - potrei voler passare la palla a un regista di cui mi fidi, per sostituirmi, così potrò andare a fare quell'altra roba che mi interessa. Ma magari no. Non lo so.