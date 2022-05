Avatar 2, il trailer batte già Star Wars per visualizzazioni

News Cinema

La battaglia al boxoffice comincerà più avanti, ma già ora il trailer di Avatar: La via dell'acqua in 24 ore ha totalizzato più visualizzazioni dei trailer dei sequel di Star Wars in gestione Disney.

Non sono stati solo i maligni a chiedersi se Avatar: La via dell'acqua, al cinema dal 14 dicembre, bisserà il successo stratosferico del suo predecessore: lo stesso James Cameron non dà per scontato nulla, in un mondo parecchio cambiato rispetto a quello del 2009. Una cosa però è certa: il trailer di Avatar 2 finora fa molto ben sperare, visto che i numeri delle sue visualizzazioni in 24 ore hanno battuto quelli dei nuovi Star Wars. Non è un record epocale, ma nemmeno è trascurabile, a tredici anni di distanza...



Avatar: La Via dell'Acqua: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Avatar 2, il trailer è più visto di quelli di Star Wars

La Disney ha fatto sapere che il numero di visualizzazioni del trailer di Avatar: La via dell'acqua, per gli amici l'Avatar 2 di James Cameron atteso da un decennio, ha stracciato i risultati dei nuovi Star Wars in gestione disneyana: con 148.600.000 visualizzazioni in 24 ore, ha battuto i trailer di opere come Star Wars Il risveglio della Forza (il teaser fu visualizzato 55 milioni di volte in un giorno) e Star Wars - L'ascesa di Skywalker (112.400.000), ma anche quelli di Black Widow (116.800.000) e Gli incredibili 2 (113.100.000) . Si tratta di film in relativa concorrenza, dato che sono tutte produzioni Disney, ora anche dietro agli Avatar dopo l'acquisizione della Fox.

Non è comunque un record assoluto: il trailer di Spider-Man No Way Home fu visto 355.500.000 milioni di volte (il film Sony ha incassato poi nel mondo 1.892.600.000 dollari), e quello di Fast & Furious 9 (Universal) ha viaggiato sui 202.700.000 (con incasso finale di 726.230.000 dollari).

Se volessimo cedere alla pericolosa tentazione di un'assai approssimativa proporzione matematica, sembra assai improbabile che Avatar: La via dell'Acqua bissi il miracoloso, vertiginoso responso del boxoffice mondiale del primo Avatar: 2.743.600.000 dollari, riferendosi solo alla prima uscita, perché a quelli va aggiunto un centinaio di ulteriori milioni per alcune riedizioni. Numeri che rendono il film stabile al primo posto dei più alti incassi della storia del cinema, senza adeguamento all'inflazione.

Chi alla Disney non sogna ma ha i piedi ben piantati atterra ci fa però anche notare che, di quelle 148 milioni di visualizzazioni, ben 23 sono arrivate dalla sola Cina, un mercato che per Hollywood - pandemia permettendo - è ormai fondamentale per blockbuster con questo budget (250 milioni di dollari, promozione esclusa). Leggi anche Avatar 2, James Cameron: "Incasseremo abbastanza in questo mondo nuovo?"