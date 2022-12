Avatar: La via dell'acqua, esaltata la reazione della critica straniera [NO SPOILER]

News Cinema

A quanto sembra, Avatar 2: La via dell'acqua mantiene le promesse di un grandissimo spettacolo cinematografico, stando alle reazioni dei critici stranieri che l'hanno già visto.

Manca ormai una settimana all'arrivo nei cinema italiani di Avatar: La via dell'acqua, il 14 dicembre: qualcuno però all'estero ha già visto Avatar 2, e le reazioni su Twitter della stampa hanno cominciato ad affiorare. Esaminiamo rapidamente cosa possono aver detto, premettendo che non ci sono spoiler in questi commenti rapidi, ma solo giudizi sintetici... e sembrano per la maggior parte entusiastici. Leggi anche Avatar - La via dell'acqua, il produttore Jon Landau difende il 3D: "È parte integrante dell'esperienza cinematografica" Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Avatar: La via dell'acqua, le reazioni positive di chi ha già visto Avatar 2

Raccogliendo qui e lì i commenti via social della critica straniera di lingua inglese che ha già visto Avatar: La via dell'acqua, ci si trova di fronte a un generalizzato apprezzamento caloroso. James Cameron con Avatar 2 (e Avatar 3, che ha girato in contemporanea) sta scommettendo com'è suo solito ma più del previsto, in una situazione commerciale ben diversa da quella di tredici anni fa, quando il primo Avatar sconvolse i botteghini. Sarà difficile che il secondo capitolo tocchi quei 2.923.000.000 dollari d'incasso, tuttora record assoluto nella storia del cinema, senza aggiornamento all'inflazione. Ler premesse tuttavia appaiono rosee.

Secondo chi l'ha visto, tecnicamente e visivamente è un'esperienza stupefacente che riesce ad alzare la posta degli effetti visivi del predecessore, pur mantenendo la tecnica al servizio della narrazione. Joseph Deckelmeier di Screenrant parla di un film "che pare realizzato su un altro pianeta", letteralmente. Erik Davis di Fandango e Rotten Tomatoes dice: "Più grande, migliore e più coinvolgente di Avatar: le immagini di questo film tolgono il fiato, è viscerale e incredibilmente coinvolgente. Storia, spettacolo, spiritualità, bellezza: cinematografia e narrazione ai massimi livelli". Jake Hamilton di Reelblend ammette di non aver amato molto il primo capitolo, ma di aver adorato questo, che trova migliore. Josh Horowitz del podcast Happy Sad Confused sentenzia: "Mai dubitare di James Cameron, è così che si fa un blockbuster epico".

L'esaltazione sembra venire più che altro dallo spettacolo audiovisivo che l'opera offre, ma qualcuno sottolinea anche che la storia è più articolata e complessa, su più personaggi.





Avatar: La via dell'acqua, le reazioni tiepide ad Avatar 2

Sì, tiepide, perché in effetti non si leggono stroncature, quindi bisogna cercare qualche sfumatura lanciata lì da chi ha espresso almeno qualche parere appena più articolato, nei limiti dei caratteri di Twitter. I dubbi sembrano concentrarsi proprio sui personaggi. Ian Sandwell di Digital Spy, pur sottolineando che il film gli è comunque piaciuto, dice: "Soffre di una storia molto sottile e deve giostrarsi tra troppi personaggi, eppure James Cameron tiene tutto insieme in una chiusura piena di emozione ed azione entusiasmante". BD di ComicBook.com dice: "Ha una storia migliore del primo, con emozioni solide, ma i personaggi potrebbero crescere un po' di più."

Scott Mantz, un producer, dice in controtendenza: "La storia in sè è più debole di quella del primo e suona stiracchiata su tre ore e dieci minuti, ma è sempre bella da guardare e l'ultima ora è pazzesca." Amon Warmann di Empire scrive: "Mi è piaciuto, non l'ho adorato. [...] Molti percorsi dei personaggi sembrano procedere a singhiozzo, e l'high frame rate [i 48 fotogrammi al secondo, ndr] per me non funziona sempre".

Arduo trovare un giudizio tranciante, in definitiva, giusto qualche perplessità in un'ondata di positività.

Speriamo bene, anche per il futuro dell'esperienza in sala che Cameron ha sempre incarnato con orgoglio.