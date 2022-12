Tár e Everything Everywhere All at Once ex aequo migliori film dell'anno per i critici di Los Angeles

News Cinema

L'associazione dei critici cinematografici di Los Angeles si è espressa in merito ai film migliori dell'anno premiando a pari merito Tár e Everything Everywhere All at Once. I premi, diversi, dei critici di Boston e di New York.

Nella stagione dei premi che precede gli Oscar, ogni associazione di critici e di categoria esprime il suo giudizio su quali siano state le eccellenze cinematografiche del 2022, e i risultati in qualche caso divergono (in alcuni casi anche dai gusti del pubblico, com'è normale). Tra quelli che si sono espressi nel fine settimane ci sono i critici di Los Angeles, che hanno premiato i migliori film e le migliori performance dell'anno. Prima di passare all'elenco dei premi, vi anticipiamo che per il film c'è stato un ex aequo (è la quarta volta nella storia del premio) tra il più intellettuale TÁR e la rivelazione dell'anno, l'indipendente Everything Everywhere All at Once.

Los Angeles Film Critics Association: tutti i premi del 2022

I premi delle associazioni critiche americane di Boston e New York

I critici di Boston hanno scelto come miglior film Return to Seoul e come regista Todd Field. Come miglior attore hanno premiato Colin Farrell per Gli spiriti dell'isola, mentre come miglior attrice hanno preferito Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once. Attori non protagonisti Ke Huy Quan per lo stesso film e Kerry Condon per Gli spiriti dell'isola che ha vinto anche come miglior sceneggiatura. Come miglior film d'animazione premiato Red.

Per i critici di New York miglior film è Gli spiriti dell'isola, come registi premiati "I Daniels" per Everything Everywhere All at Once, come protagonisti Michelle Yeoh e Colin Farrell e come non protagonisti Brendan Gleeson per Gli spiriti dell'isola (che ha vinto anche per la miglior sceneggiatura) e Hong Chau per The Whale. Come miglior film d'animazione la sorpresa dell'anno, Marcell the Shell with Shoes on. Questi i premi principali. Ma i critici newyorkesi hanno anche stilato una lista coi 10 migliori film dell'anno, che sono: Avatar - La via dell'acqua, Babylon, Gli spiriti dell'isola, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, RRR, Anche io, TÁR, Top Gun: Maverick e Women Talking.