Avatar: La via dell'acqua domina il boxoffice italiano di Capodanno, Aldo Giovanni e Giacomo si difendono

Il botteghino italiano del weekend di Capodanno vede Avatar: La via dell'acqua superare i 29 milioni di euro, mentre Il grande giorno con Aldo Giovanni e Giacomo resiste come più forte alternativa. In classifica appare Tre di troppo.

Avatar: La via dell'acqua è prevedibilmente il trionfatore del boxoffice italiano del weekend di Capodanno, con 5.033.000 euro che confluiscono nei suoi 29.162.000. Non pago di aver scalzato Spider-Man No Way Home dalla vetta del più alto incasso post-pandemia qui in Italia, Avatar 2 di James Cameron si avvicina a tagliare il traguardo dei 30 milioni, probabilmente già domani. Nel frattempo nel mondo veleggia sul 1.400.000.000 di dollari, rendendo assai plausibile che tocchi gli agognati 2 per mettere in sicurezza la saga intera, così come l'aveva concepita James (non dimenticando che Avatar 3 è già confermato nel Natale 2024).

Buon risultato per Il grande giorno, ritorno sul grande schermo di Aldo Giovanni e Giacomo: ha registrato infatti 1.646.200 al secondo posto e si fa forte del suo totale finora di 4.852.600: il film di Massimo Venier sta tenendo il forte delle produzioni italiane (insieme all'altro lungometraggio di cui parliamo fra poco), anche se per ora i 7.500.000 di Odio l'estate sembrano lontani, ma tutto è possibile.

La terza posizione è occupata ancora da Le otto montagne con Luca Marinelli e Alessadro Borghi, che mettono in scena un'amicizia che ha le sue radici nel fascino della montagna: il periodo è giusto per evocare questi sentimenti nel pubblico italiano, e difatti il film incassa altri 888.400 euro, per un risultato complessivo di 2.244.000.