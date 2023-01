Avatar: La via dell'acqua batte Avengers: Infinity War - è il 5° film con il maggior incasso di tutti i tempi

News Cinema

Avatar: La via dell'acqua è ufficialmente il 5° film con il maggior incasso di tutti i tempi. Ma quali sono le altre pellicole da battere per arrivare al podio?

Avatar: La via dell'acqua continua ad ottenere risultati sorprendenti al box office. Ad oggi, il secondo capitolo dell'epopea di James Cameron ha infatti incassato 2,054 miliardi di dollari. Una cifra da record, che permette alla pellicola di "battere" Avangers: Infinity War, divenendo quindi il quinto film con il maggior incasso di tutti i tempi.

Avatar: La via dell'acqua e gli altri titoli della top 10 dei film con il maggior incasso di tutti i tempi

Il blockbuster della Marvel si era infatti fermato a 2,052 miliardi. Avatar: La via dell'acqua sembra dunque inarrestabile - la settimana scorsa aveva già superato un altro cinecomic Marvel da record, Spider-Man: No Way Home. L'ultimo ostacolo che si frappone fra il film di James Cameron e il podio della classifica è l'ultimo "outisider" rimasto, ovvero Star Wars: Il risveglio della forza - a quota 2,7 miliardi di dollari. La corsa di Avatar: La via dell'acqua pare, però, destinata a fermarsi al 4° posto. Sul gradino più basso del podio troviamo infatti Titanic - con circa 2,19 miliardi di dollari - i cui incassi sono però destinati ad aumentare con l'uscita in sala della versione in 3D, prevista per il 9 febbraio. Il 2° posto è invece occupato da Avengers: Endgame, capitolo conclusivo della Saga dell'Infinito del MCU, che ha incassato circa 2,79 miliardi di dollari. Al 1° posto, con la cifra record di 2,92 milardi di dollari, figura Avatar, i cui guadagni sono aumentati con il ritorno in sala a settembre 2022. Raggiunto questo nuovo traguardo, James Cameron è diventato l'unico regista della Storia ad avere tre lungomentraggi nella top 5 dei film con il maggior incasso di tutti i tempi.

Qualunque cosa accada all'interno della classifica, la Disney potrà però gioirne, dal momento che le prime sette posizioni sono occupate da film prodotti proprio dalla The Walt Disney Company, di cui fanno parte ormai da qualche anno anche i 20th Century Studios. Se si esclude Jurassic World - all'8° posto - l'intera top ten è in realtà nelle mani della Disney, dal momento che al 9° e 10° posto figurano il remake in live action Disney de Il re leone e The Avengers. Ecco quindi le prime dieci posizioni della classifica dei film con il maggior incasso di tutti i tempi:

Non resta dunque che attendere per scoprire la cifra finale incassata da Avatar: La via dell'acqua, al momento ancora nelle sale.