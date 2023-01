Avatar 2 tiene la vetta al boxoffice italiano del weekend, De Luigi & Raffaele al secondo posto

News Cinema

Avatar: La via dell'acqua tiene con decisione la vetta al botteghino italiano del fine settimana, seguito da Tre di troppo con Fabio De Luigi e Virgina Raffaele. Al terzo posto c'è Il grande giorno, il ritorno di Aldo Giovanni & Giacomo.

Avatar: La via dell'acqua continua la sua corsa al boxoffice italiano del weekend senz'alcun timore di concorrenza: nel ponte dell'Epifania ha registrato 4.963.500 euro, per un totale italiano finora di 37.430.800, una cifra che lo renderà l'incasso italiano più alto dallo scoppio della pandemia crediamo per diversi mesi a venire... e il film di James Cameron non si ferma! Nemmeno nel mondo intero: macina negli Usa così come nel resto dei mercati, ed è arrivato globalmente a 1.708.100.000 dollari, come c'informa Boxofficemojo. Il traguardo dei 2 miliardi sembra a questo ritmo ormai a portata, per cui adesso Spider-Man No Way Home può iniziare realmente a preoccuparsi.

Tornando all'Italia, sale dalla quarta alla seconda posizione Tre di troppo di e con Fabio De Luigi, che con Virginia Raffaele dà vita a una coppia felice, almeno finché per magia non si ritrova responsabile di tre bambini: nel fine settimana ha incassato un altro 1.654.000, che confluisce negli attuali 3.100.000.

Slitta dal secondo al terzo posto invece il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo con Il grande giorno, storia di un matrimonio nel quale un terzo incomodo crea incontrollabile scompiglio: a questo giro porta a casa un altro 1.023.000 euro e tocca quindi i 6.479.000. Un buon risultato per il trio, considerando che il loro precedente Odio l'estate, poco prima della pandemia, registrò 7 milioni e mezzo.