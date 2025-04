Animal Farm di Andy Serkis ha finalmente un cast vocale. Ne fanno parte Seth Rogen, Glenn Close e Gaten Matarazzo

News Cinema

Annunciati gli attori che faranno parlare gli animali di Animal Farm, adattamento de La fattoria degli animali di George Orwell diretto da Andy Serkis e sceneggiato da Nicholas Stoller. Fra i grandi nomi, Seth Rogen, Glenn Close, Woody Harrelson, Steve Buscemi.

Animal Farm di Andy Serkis ha finalmente un cast vocale, e che cast vocale! L'adattamento del celeberrimo romanzo di George Orwell "La fattoria degli animali" a cui l'attore e regista pensa da tempo immemore sarà, come sappiamo, un film d'animazione. La sceneggiatura è di Nicholas Stoller, a cui dobbiamo, I Muppet - Il ritorno, Muppets 2 - Ricercati, Cicogne in missione, Capitan Mutanda e Dora e la città perduta, per restare nel campo dell'animazione. Serkis è anche produttore, mentre i produttori esecutivi sono Woody Harrelson e Matt Reeves, che ha diretto il Gollum del Signore degli Anelli in Apes Revolution: il pianeta delle scimmie, The War - Il pianeta delle scimmie e in The Batman.

Il cast vocale di Animal Farm

A capitanare il cast vocale della versione originale di Animal Farm è Seth Rogen, che è amico e collaboratore di Stoller e che al momento sta deliziando gli appassionati di serie con The Studio, disponibile su Apple Tv+. A prestare la voce agli animali protagonisti del film saranno inoltre Gaten Matarazzo, Steve Buscemi, Glenn Close, Laverne Cox, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Jim Parsons, Kathleen Turner e Iman Vellani. Molti di loro hanno già doppiato personaggi di film o serie di animazione, a cominciare da Rogen (Kung Fu Panda, Sausage Party e la versione del 2019 de Il Re Leone). Anche Andy Serkis darà il suo contributo. Ancora non sappiamo chi farà parlare chi, ma è probabile che Rogen "sarà" Napoleon, il grosso maiale che diventa il capo della fattoria degli animali.

Animal Farm: la trama del film

Animal Farm, proprio come il libro a cui è ispirato, racconta la storia degli animali di una fattoria che si ribellano al loro padrone e decidono di autogestirsi. La rivoluzione comincia con il maiale Palla di Neve, che viene spodestato dal grosso Napoleon, che trasforma quella che doveva essere una repubblica in una nuova dittatura. Pubblicato nel 1945, il libro è una riflessione sulla Rivoluzione Russa e sullo stalinismo e ha già avuto due trasposizioni: il film d'animazione del 1954 La fattoria degli animali (di John Halas e Joy Batchelor) e il film Tv del 1999 La fattoria degli animali (di John Stephenson).