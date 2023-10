Angelina Jolie è Maria Callas: ecco le prime foto del nuovo film di Pablo Larraín

News Cinema

Dopo Jacqueline Kennedy e Diana Spencer, è Maria Callas la protagonista del prossimo dei film biografici che il regista Pablo Larrain sta dedicando a grandi figure femminili del XX secolo. Ad interpretare la grande cantante lirica e attrice greco-americana è Angelina Jolie. Ecco le prime foto ufficiali.

Sono arrivate, autorizzate naturalmente da Pablo Larraín, le prime due fotografie di Angelina Jolie nella parte di Maria Callas, celeberrima e, ahinoi, profondamente infelice cantante lirica. Il film che parla di lei si intitola Maria e racconta la sua vita, quindi i momenti belli, legati alla sua passione per il canto e al suo successo, e quelli brutti. Anche se attraversato da continui flashback, il biopic è ambientato durante gli ultimi giorni dell'artista a Parigi, negli anni Settanta. La lavorazione di Maria durerà 8 settimane e si girerà fra la ville lumière, la Grecia, Budapest e Milano.

Maria: cast, costumi e copione

Il cast di Maria è per noi molto interessante, perché troviamo tre attori italiani: Pierfrancesco Favino. Alba Rohrwacher e Valeria Golino, che interpreterà Iakinthi Kalogheropoulou, la sorella della Callas. Nel film recitano anche Haluk Bilginer e Kodi Smith-McPhee.

Maria è una produzione indipendente, che rientra in un accordo siglato con SAG-AFTRA, per questo è possibile girarlo, e la gioia del regista è immensa. Ecco la sua dichiarazione in proposito:

Sono estremamente emozionato di iniziare la produzione di Maria, che, spero, farà conoscere la vita e il lavoro straordinari di Maria Callas al pubblico di tutto il mondo, grazie all'eccezionale sceneggiatura di Steve Knight, al lavoro del cast e della troupe e, soprattutto, alla brillante interpretazione e straordinaria preparazione di Angelina.

Dobbiamo ricordare che Pablo Larraín ama raccontare attraverso i suoi film donne famose dal destino disgraziato, o comunque messe di fronte a scelte complesse e a uomini incapaci di amarle. A lui dobbiamo Spencer (su Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart) e Jackie (su Jacqueline Kennedy, impersonata da Natalie Portman).

Del gruppo di talenti che hanno reso possibile Maria c'è lo sceneggiatore Steven Knight, a cui dobbiamo ad esempio Spencer, La promessa dell’assassino e la serie Peaky Blinders. I costumi della cantante, invece, arrivano dall'archivio storico del bravissimo Massimo Cantini Parrini e sono abiti originali indossati dalla Callas.

Le prime due foto di Angelina Jolie nel ruolo di Maria Callas

Ed ecco gli scatti di Angelina nei panni della Callas in Maria. Sono due immagini molto diverse l’una dall’altra, o meglio opposte. In una la cantante ci appare ben vestita e ben truccata in tutto il suo splendore. Nell’altra la star è più dimessa e porta un paio di occhiali enormi e niente affatto donanti. Inutile dire che alla Jolie stanno d'incanto.

Maria è prodotto da Juan de Dios Larraín per Fabula, da Jonas Dornbach per Komplizen Film e da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle. In ambito internazionale, le vendite del film saranno gestite da FilmNation Entertainment.