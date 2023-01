Akira, perché Jordan Peele ha detto no al remake?

News Cinema

Tra Scappa, Noi e Nope, Jordan Peele è uno degli autori di horror-fantascienza più richiesti: ma allora perché ha declinato l'offerta di dirigere un remake dal vero del celebre Akira di Katsuhiro Otomo?

Eppur si muove: vi ricordate il remake dal vero americano di Akira, un tormentone in casa Warner Bros per anni? Da come ne ha parlato il regista Jordan Peele, ospite del podcast Happy Sad Confused, pare che l'idea di realizzare il film dal manga e dall'anime di Katsuhiro Otomo sia ancora in piedi, nonostante non se ne sappia nulla dal 2017, quando si annunciò che se ne sarebbe occupato Taika Waititi (ma non sembra sia più questo il caso). Di certo, Peele declinò l'offerta della Warner e ora spiega perché. Leggi anche Taika Waititi potrebbe dirigere il remake di Akira in live-action

Akira: "Sono felice di non averlo fatto", Jordan Peele spiega perché

Jordan Peele, un tempo noto più negli States e solo come comico, è da qualche anno uno degli autori più acclamati di fantahorror, a partire da Scappa - Get Out, proseguendo con Noi e l'ultimo Nope. Ha lavorato per qualche tempo sul remake di Akira per conto della Warner Bros.: è un passaggio delicatissimo per chiunque, perché il lungometraggio anime del 1988 di Katsuhiro Otomo, autore anche del manga originale, è considerato dai cultori dell'animazione una vera pietra miliare (tecnica non meno che artistica, come summa di un certo tipo di anime). Girare Akira negli Usa è uno di quegli espropri culturali hollywoodiani pericolosissimi, eppure non privo di un certo traino, vista la discreta popolarità di un film come Alita: Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez e James Cameron. Fatto sta che Peele ha gettato la spugna sul remake di Akira e ha spiegato come mai: non ha a che fare con un disamore per il materiale, tutt'altro.

È un progetto che mi appassiona molto. Sono felice di non averlo fatto io, perché sento che... il fatto di tenermene lontano, dopo aver cercato di interpretare quel marchio, mi ha indirizzato verso la creazione di qualcosa di originale. Ma la Neo-Tokyo la voglio ancora vedere. Voglio vedere un cast tutto giapponese. Voglio sentirmi immerso in quel mondo, portare il manga nel cinema dal vero.