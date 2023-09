Addio a Giuliano Montaldo, il gentiluomo del cinema italiano

News Cinema

All'età di 93 anni è morto Giuliano Montaldo, regista, sceneggiatore e attore. Ha diretto film importanti come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno e L'Agnese va a Morire. Nel 2018 vinse un David di Donatello come attore.

È stato un cinema di impegno civile quello di Giuliano Montaldo, con titoli di importanti che hanno raccontato la storia del nostro paese. È stato anche una persona di grande carisma e cortesia, un gentiluomo di altri tempi, come può confermare chiunque lo abbia conosciuto o intervistato.

Da Genova, dove è nato, ha inseguito la passione per il cinema che lo ha inevitabilmente traghettato a Roma. È stata la recitazione il suo primo amore, che lo ha portato a negli anni 50 a recitare in film quali Achtung! Banditi!, Cronache di poveri amanti e Ai margini della metropoli, tutti diretti da Carlo Lizzani, Terza Liceo e Il momento più bello, con la regia di Luciano Emmer, e Gli Sbandati e La donna del giorno, per la regia invece di Francesco Maselli.

Alcuni anni più tardi il desiderio di dare il proprio contributo creativo alle storie, tanto da sceneggiatore quanto da regista, prende il sopravvento. Il suo primo film da regista è Tiro al piccione (1961), storia ambientata nel settembre del 1943 su di un uomo con confuse idee patriottiche. Dirigerà in tutto una ventina di film, più alcuni cortomentraggi ed episodi raccolti in titoli con altri registi e la serie televisiva su Marco Polo (insieme a Maurizio Lucidi) dei primi anni 80. Dirige Bud Spencer e Franco Nero in Dio è con noi del 1970, ma il suo terzetto di capolavori è degli anni 1971, 1973 e 1976 con Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno e L'Agnese va a morire.

Il suo ultimo film da regista è L'industriale del 2011 con Pierfrancesco Favino e Carolina Crescentini. Nel 2018 ha ricevuto il David di Donatello come miglior attore non protagonista per Tutto quello che vuoi, dopo il premio alla carriera consegnatogli nel 2007. Si è spento nella sua casa di Roma all'età di 93 anni. Accanto a lui la da sempre moglie Vera Pescarolo, la figlia Elisabetta e i due nipoti Inti e Jana Carboni. Per decisione della famiglia non ci saranno esequie pubbliche.

In occasione del documentario Vera & Giuliano, nel 2020 Daniela Catelli ha realizzato questa intervista con Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, protagonisti di un rapporto di coppia incredibile che li ha tenuti insieme per più di 60 anni.



Vera & Giuliano: La nostra Intervista a Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo - HD

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ricorda Giuliano Montaldo, primo presidente della società dal 1999 al 2004:





Giuliano Montaldo è stato un enorme regista e artista, un intellettuale e uomo di forza straordinaria. Ma per noi, per Rai Cinema, è stato, prima di tutto, un padre.

Ci ha fatto nascere e portato ad essere quello che siamo oggi. Il suo impegno e la sua vitalità sono stati un bene prezioso che ha costruito le basi della nostra azienda, negli anni forse più decisivi per Rai Cinema. Per questa sua energia, dedizione e passione assoluta verso il cinema voglio esprimergli la mia riconoscenza. Se oggi posso svolgere questo ruolo è anche grazie a lui.

Ho sempre guardato Giuliano con ammirazione e penso che sia un esempio che rimarrà per sempre per chiunque voglia accostarsi al mondo del cinema.

Per accompagnare il suo ricordo renderemo disponibile su Rai Cinema Channel il documentario “Vera & Giuliano” di Fabrizio Corallo che abbiamo prodotto qualche anno fa per celebrare il lungo e appassionato sodalizio di vita e di lavoro con la moglie, Vera Pescarolo. Il documentario ci dà la possibilità di scoprire chi era nell’intimo questo maestro indiscusso: svela la tenerezza e la profondità umana di un gigante che ha sempre saputo cosa significava amare, che ha messo al centro del suo cinema l’impegno, la solidarietà, l’intolleranza per qualunque forma di ingiustizia sociale ed umana.

Speriamo che l’abbraccio di tutta Rai Cinema a Giuliano possa arrivare forte anche alla moglie, compagna di una vita di amore e di film".