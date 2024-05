A Quiet Place Giorno 1, il nuovo trailer italiano ufficiale è arrivato

News Cinema

Possiamo mostrarvi il nuovo trailer italiano ufficiale di A Quiet Place Giorno 1, prequel della bilogia di fantascienza horror, interpretato da Joseph Quinn, Alex Wolff e Lupita Nyong'o.

Dal 26 giugno al cinema sarà possibile capire come iniziò l'invasione degli alieni sensibili ai rumori: A Quiet Place - Giorno 1, interpretato da Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou, si mostra ancora con un nuovo trailer in italiano, per raccontarci il traumatico passaggio dalla normalità all'emergenza rappresentata dalla terribile minaccia. Dirige il Michael Sarnoski di Pig.



A Quiet Place: Giorno 1: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

A Quiet Place - Giorno 1, un prequel per raccontare l'inizio dell'incubo

Dopo il grande successo di A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018) e A Quiet Place II (2020-2021), entrambi diretti da John Krasinski e interpretati da Emily Blunt, la saga fa un passo indietro con un prequel... e cambia autore. Michael Sarnoski, che ha debuttato dirigendo Nicolas Cage in Pig, ha anche scritto la sceneggiatura e cofirmato il soggetto insieme allo stesso Krasinski. A Quiet Place - Giorno 1 racconta appunto il primo giorno dell'invasione, dal punto di vista dei personaggi interpretati da Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou, alcuni dei sopravvissuti al primo attacco: cercano di lasciare New York, in piena emergenza. Un'impresa non semplice, che metterà a dura prova le loro capacità di sopravvivenza.

Questo prequel targato Paramount e come sempre coprodotto da Michael Bay, era stato inizialmente affidato alle cure di Jeff Nichols, poi spostatosi su un altro progetto per la major. John Krasinski in ogni caso rimane il supervisore generale di questa fortunata serie, che ha incassato al boxoffice mondiale rispettivamente 341 e 297 milioni di dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di budget sui 17 e sui 60 (fonte Variety).