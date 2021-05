A Quiet Place 3 possibile? La risposta di Emily Blunt

News Cinema

Mentre attendiamo l'uscita imminente di A Quiet Place 2, la protagonista Emily Blunt spiega quali siano le possibilità di un terzo atto...

A Quiet Place 2 sarà finalmente nelle nostre sale dal 24 giugno, dopo i svariati rinvii, ma qualcuno già si domanda se questa saga sci-fi/thriller/horror diventerà una trilogia: cosa avranno in serbo il suo autore John Krasinski e sua moglie Emily Blunt, protagonista ormai indiscussa della serie? In un'intervista con Collider, Emily ha confermato che John sarebbe pure pronto a partire con in terzo capitolo, ma...

Ha un arco narrativo di idee che potrebbero funzionare. Credo che voglia solo vedere come la gente risponderà a questo prima di sintonizzare il suo cervello al 100% sul terzo. Ma ha un paio di idee grandiose.