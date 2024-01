A qualcuno piace classico: per il tredicesimo anno tornano i capolavori del cinema al Palazzo delle Esposizioni di Roma

News Cinema

Al via a Roma il 23 gennaio al Palaexpo di Roma la tredicesima rassegna di A qualcuno piace classico, proiezioni gratuite dei film più belli della stori del cinema. Il programma.

Uno dei posti che preferiamo a Roma è il Palazzo delle Esposizioni, non solo per la maestosità dell'edificio e per le splendide mostre d'arte e fotografiche che ospita, ma anche perché è la sede stabile della rassegna A qualcuno piace classico, giunta quest'anno alla tredicesima edizione, e che permette di vedere gratuitamente, prenotando sul sito, alcuni dei film più belli della storia del cinema in una comodissima saletta e per di più in pellicola. Un appuntamento ormai irrinunciabile per romani e turisti che prende il via questo 23 gennaio per concludersi a primavera inoltrata il 28 maggio. Ecco il programma.

Torna per il tredicesimo anno al Palazzo delle Esposizioni Roma A Qualcuno Piace Classico, appuntamento unico nel suo genere nella scelta di riproporre al pubblico il grande cinema del passato con proiezioni esclusivamente in pellicola, un supporto sempre più fragile e prezioso ma dal fascino ineguagliabile. A partire dal 23 gennaio e come sempre a ingresso libero con prenotazione, gli spettatori potranno ritrovare sul grande schermo i capolavori di maestri come Lubitsch o Scorsese, Bresson o Imamura, sempre in versione originale sottotitolata e sempre introdotti da un rappresentante del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Regione Lazio. Il programma spazia per epoche, stili e Paesi diversi e l’inaugurazione di martedì 23 gennaio alle 20.00 spetta a un gioiello della Hollywood dei tempi d’oro, Una pallottola per Roy di Raoul Walsh, prima grande produzione con protagonista Humphrey Bogart. Questa la trama: Roy Earle partecipa a un’eclatante rapina di gioielli e con il bottino paga l’operazione a una ragazza povera e malata, di cui è innamorato. Quando questa gli preferisce un altro uomo e la polizia lo incalza, Roy si arrende al suo destino. Film cerniera tra gangster movie e noir, non a caso scritto da John Huston, ha avuto il merito di imporre Bogart come star di prima grandezza, trasformandolo nel “duro con un cuore” per eccellenza. Presenta il film Matteo Berardini.

Martedì 6 febbraio, ore 20.00 Au Hasard Balthasar (Francia/Svezia 1966) di Robert Bresson, con Anne Wiazemsky, Pierre Klossowski b/n, durata: 95', 35mm VO sott. Italiani La vita dell’asino Balthazar, testimone involontario e imparziale delle vicende umane e del loro carico di violenza e sofferenza. Uno degli esiti più alti del cinema di Bresson, che ancora una volta trova nell’estrema semplicità del racconto e della messinscena la chiave di una straordinaria forza espressiva, di un realismo severo ma pronto a trasfigurarsi in allegoria spirituale. Omaggiato da Skolimowski nel suo recente EO, premiato a Cannes. Presenta il film Francesco Crispino.

Martedì 20 febbraio, ore 20.00 Amore sublime (Stella Dallas, Usa 1937) di King Vidor, con Barbara Stanwyck, John Boles, Anne Shirley b/n, durata: 106’, 35mm VO sott. Italiani Stella Dallas, un’operaia di provincia, sposa un uomo benestante, ma la differenza di classe finisce per logorare il rapporto tra i due. Per tutelare la figlia, però, Stella dovrà prendere una decisione difficile. Tratto dal romanzo omonimo, già portato sullo schermo da Henry King nel 1925, questo struggente melodramma deve tutto alla prova eccezionale di Barbara Stanwyck, che trovò in Stella uno dei ruoli più emblematici della sua carriera. Presenta il film Patrizia Pistagnesi.

Mercoledì 6 marzo, ore 20.00 Duello a Berlino (The Life and Death of Colonel Blimp, Gb 1943) di M. Powell, E. Pressburger, con Deborah Kerr, Anton Walbrook colore, durata: 163’, 35mm VO sott. Italiani Capolavoro assoluto di Powell e Pressburger e loro primo film girato in Technicolor, Duello a Berlino racconta quarant’anni di storia europea attraverso l’amicizia tra un ufficiale inglese e uno tedesco, che si ritrovano su fronti opposti a condividere la stessa idea di onore e integrità, nonché ad amare la stessa donna. Film di rara potenza visiva e spregiudicatezza narrativa, all’epoca subì molti tagli ma qui viene presentato nella versione integrale. Presenta il film Anna Pasetti.

Martedì 19 marzo, ore 20.00 Come ho vinto la guerra (How I Won the War, Gb 1967) di Richard Lester, con John Lennon, Michael Crawford colore, durata: 109’, 35mm VO sott. Italiani Durante la Seconda guerra mondiale l'ingenuo ufficiale britannico Goodbody esegue gli ordini dei superiori senza mai riflettere e protestare, fino a portare alla rovina l’intero plotone. Dopo il successo dei suoi film con i Beatles, Lester coinvolge John Lennon in questa satira antimilitarista che rispecchia in pieno lo spirito ironico e libertario dell’epoca, anche in quel gusto per le invenzioni di linguaggio che ha reso celebre il regista. Presenta il film Aldo Spiniello.

Martedì 2 aprile, ore 20.00 Il ventaglio di Lady WIndermere (Lady Windermere's Fan, Usa 1925) di Ernst Lubitsch, con May McAvoy, Ronald Colman b/n, durata: 86’ 22fps, 35mm muto con didascalie italiane Accompagnamento dal vivo al pianoforte del M° Antonio Coppola ♪ Nel giorno del suo compleanno, la giovane Lady Windermere crede di scoprire una relazione tra il marito e la disinibita Mrs Erlynne: la situazione in realtà è molto diversa, ma il sospetto spinge la donna ad accettare la corte di Lord Darlington, follemente innamorato di lei. Grazie a un genio registico ineguagliato, Lubitsch reinventa la commedia di Oscar Wilde in termini puramente visivi, restituendone tutta l’ironia e la sottile perfidia. Presenta il film Marianna Cappi.

Martedì 16 aprile, ore 20.00 Flaming Creatures (Usa 1963) di Jack Smith, con Piero Heliczer, Mario Montez, Judith Malina b/n, durata: 43’, 16mm Tra le vette del New American Cinema e di tutta la storia del cinema sperimentale, sequestrato all’epoca per oscenità e poi all’origine di una celebre battaglia legale per la libertà d’espressione, Flaming Creatures colpisce ancora oggi per la sua orgiastica irriverenza, per la “sontuosa esplosione di immaginazione, di immagini, di poesia, di arte cinematografica, paragonabile solo all'opera dei più grandi, come von Sternberg” (Jonas Mekas). Presenta il film Raffaele Meale.

Martedì 30 aprile, ore 20.00 Taxi Driver (Usa 1976) di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Jodie Foster colore, durata: 114’, 35mm VO sott. Italiani Reduce dal Vietnam e con problemi d’insonnia, Travis Bickle si fa assumere come tassista per i turni di notte. A stretto contatto con il degrado dilagante a New York la sua situazione peggiora, fino a spingerlo ad abbracciare la violenza. Palma d’Oro a Cannes, è il capolavoro che ha consacrato Scorsese e De Niro, un ritratto spietato della solitudine e dell’alienazione urbana diventato oggetto di culto per generazioni di spettatori. Presenta il film Angela Prudenzi.

Martedì 14 maggio, ore 20.00 Strategia di una rapina (Odds Against Tomorrow, Usa 1959) di Robert Wise, con Robert Ryan, Harry Belafonte b/n, durata: 96’, 35mm VO sott. Italiani Dave, ex ufficiale di polizia, sta preparando una rapina in banca e recluta un disoccupato a corto di denaro e un cantante di colore con la passione per le scommesse. Ma quando tra i due esplode l’odio razziale la situazione precipita. Un noir teso e asciutto con al centro tre antieroi memorabili e una costruzione della suspense senza cedimenti. Tra gli sceneggiatori spicca Abraham Polonsky, non accreditato perché vittima del maccartismo. Presenta il film Sergio Sozzo.

Martedì 28 maggio, ore 20.00 Desiderio rubato (Nusumareta yokujō, Giappone 1958) di Shōhei Imamura, con Osamu Takizawa, Shin'ichi Yanagisawa b/n, durata: 92’, 35mm VO sott. Italiani Tra gli alfieri della Nuova Onda del cinema giapponese degli anni Sessanta e futuro vincitore di due Palme d’Oro a Cannes, Imamura sceglie per il suo esordio una commedia su uno scalcinato gruppo di attori itineranti, alle prese ogni giorno con rivalità familiari e spettacoli di dubbio gusto, dimostrando da subito quell’interesse verso gli aspetti meno nobili della società giapponese che saranno al centro di tutto il suo cinema a venire. Presenta il film Enrico Azzano.

Come partecipare

Le prenotazioni si effettuano su www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9,00 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima. Se non puoi venire ricordati di cancellare la prenotazione dalla tua area riservata sul sito, per permettere ad altri di partecipare. Sei pregato di arrivare 10 minuti prima dell'inizio, in caso contrario la prenotazione non sarà più valida e il posto verrà assegnato al pubblico in attesa all’ingresso