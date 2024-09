A Bryan Cranston il Premio alla Carriera del Festival di Santa Fe, nello stato che fa da sfondo a Breaking Bad

News Cinema

Bryan Cranston è il destinatario del Premio alla Carriera del Santa Fe International Film Festival, che si svolge nello stesso stato, il New Mexico, dov’è ambientata la serie Breaking Bad.

Bryan Cranston riceverà il Premio alla Carriera durante la prossima edizione del Festival di Santa Fe. Se diamo questa notizia è perché Santa Fe, che tra l'altro è una cittadina deliziosa, sta in New Mexico, lo stato in cui è ambientata Breaking Bad, la serie tv che ha imposto l'attore all’attenzione internazionale. Se ben ricordate, Walter White alias Eisenberg abitava ad Albuquerque, sesto centro urbano più popoloso degli Stati Uniti che si trova anch'esso nel Nuovo Messico.

Il Premio alla carriera a Bryan Cranston

Fra le motivazioni del riconoscimento a Bryan Cranston, la direttrice del Festival di Santa Fe Liesette Bailey annovera anche il legame tra l'attore e il New Mexico. Ecco le sue parole:

Il lavoro di Bryan Cranston ha ispirato generazioni di attori e catturato l'interesse del pubblico mondiale, confermandolo come una delle figure più rispettate e importanti dell'industria cinematografica. Siamo davvero onorati di assegnargli il Premio alla Carriera del Santa Fe International Film Festival non solo per le sue eccezionali prove d'attore ma anche per la forte connessione con gli abitanti del New Mexico e per l'impatto che ha avuto sulla nostra comunità il personaggio che ha interpretato nell'iconica serie Breaking Bad.

Prima di Bryan Cranston hanno ricevuto il Premio alla Carriera al Santa Fe International Film Festival Oliver Stone, Catherine Hardwicke, Godfrey Reggio, Tantoo Cardinal, Shirley MacLaine, John Sayles, Jay Roach, Sterlin Harjo, Gena Rowlands e altri ancora.

Bryan Cranston: una carriera un po’ diversa da come ci aspettavamo

Dopo Breaking Bad la carriera di Bryan Cranston è certamente decollata, anche se l'attore non ha raggiunto l’Olimpo delle star hollywoodiane, probabilmente perché molti continuavano a identificarlo con il professore di chimica che diventava il re del traffico di metanfetamina alienandosi le simpatie non soltanto del cartello messicano ma della sua stessa famiglia.

See prendiamo infatti in considerazione il dopo Breaking Bad, notiamo che Bryan Cranston ha subito colto nel segno impersonando lo sceneggiatore Dalton Trumbo ne L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo, ottenendo la candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. Interprete principale anche di The Infiltrator e di Wakefield - Nascosto nell'ombra (due thriller non di eccelsa qualità), Cranston non ha avuto tuttavia la possibilità di dar prova della sua bravura se non in opere tutto sommato trascurabili, ad esempio in Sempre amici, remake USA di Quasi amici o in Power Rangers. Fanno eccezione Last Flag Flying di Richard Linklater e Asteroid City di Wes Anderson, dove però non aveva un ruolo così significativo. In televisione le cose sono andate un po’ meglio, grazie alle serie Sneaky Pete e soprattutto per la sua sublime performance in Your Honor.