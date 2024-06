News Cinema

Da Spider-Man 4 a The Amazing Spider-Man 3: ecco i 5 film Marvel cancellati prima del tempo che avremmo voluto vedere.

L'universo Marvel continua ad evolversi, ma lungo la strada ha dovuto rinunciare ad alcuni dei progetti fortemente attesi dal pubblico. Una scelta difficile e sicuramente sofferta, anche da parte di chi ha sperato a lungo in un cambio di rotta. I Marvel Studios sono attualmente concentrati sulla Multiverse Saga, una fase particolarmente interessante perché permetterebbe l’aggiunta di numerosi personaggi finora anche soltanto accennati o mai coinvolti del tutto nel MCU. Alcuni, tra questi, hanno avuto già un’opportunità in Spider-Man: No Way Home. Tom Holland è stato affiancato a sorpresa da chi, in passato, ha già avuto modo di cimentarsi con i nemici di Spider-Man, supportato da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ma quali sono quei film sacrificati dai Marvel Studios che non hanno mai varcato la soglia della produzione? A seguire ve ne citeremo cinque che il pubblico avrebbe tanto voluto diventassero realtà.

5 Film Marvel che non vedremo mai? Ecco quali sono

1- Spider-Man 4 con Tobey Maguire

Sam Raimi ha guidato Tobey Maguire nella prima trilogia di Spider-Man. Il debutto negli Anni 2000 ha rilanciato la figura dell’Uomo Ragno e anche la carriera di Maguire, rientrato rapidamente nella pop culture per il suo eroe in calzamaglia. Da ragazzo timido ed impacciato, Peter Parker si trasforma in un eroe di quartiere che sacrificherebbe la sua vita per New York. Nonostante il successo dei primi tre film, il quarto Spider-Man di Tobey Maguire non è mai stato realizzato. Sam Raimi ha commentato la possibilità proprio di recente, dopo l’esplosione di Spider-Man: No Way Home, ammettendo di non aver ancora valutato la possibilità con Tobey Maguire. Pare, quindi, che non sia troppo tardi tutto sommato. Ma il progetto, a distanza di tanti anni, vedrà mai la luce? Incrociamo le dita.



2 - The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield

Un altro film mai realizzato e che invece avrebbe rallegrato moltissimo i suoi fan è The Amazing Spider-Man 3. Andrew Garfield ha acquisito forte notorietà grazie al personaggio di Peter Parker e su quel set ha incontrato anche Emma Stone, interprete di Gwen, personaggio il cui destino sofferto ha concluso il secondo, drammatico capitolo di The Amazing Spider-Man. Dopo una perdita così devastante, il pubblico ha sperato fortemente in una nuova avventura di Peter Parker. Invece, con l’ascesa del MCU, è nato un nuovo Spider-Man interpretato da Tom Holland che avrebbe unito Sony e Marvel.



3 - Sinistri Sei

Gli appassionati di fumetti Marvel avranno sentito parlare dei Sinistri Sei, un gruppo di personaggi supercriminali nemici di Spider-Man. Introdotti per la prima volta nel fumetto The Amazing Spider-Man Annual del 1964, i supercriminali nascono per volontà del Dottor Octopus, che si occuperà della loro formazione. Il team di villain è composto ad esempio da Electro, Mysterio, Uomo Sabbia, Kraven e Avvoltoioed uno spunto per lanciare questo gruppo di criminali sullo schermo è stato lanciato proprio dal finale di The Amazing Spider-Man 2, con Harry Osborn consumato dalla vendetta e disposto a tutto pur di veder soffrire Spider-Man. Anche in questo caso, però, The Amazing Spider-Man è stato archiviato facendo posto ad un nuovo interprete nel MCU.



4 - Magneto

Capace di manipolare i campi magnetici, Magneto è un personaggio iconico degli X-Men che, agli occhi dei fan, avrebbe meritato più spazio sullo schermo proprio per la sua natura complessa. L’idea iniziale era quella di realizzare un film spin-off degli X-Men dedicato alle origini del personaggio, mostrando la sua infanzia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il progetto è stato poi scartato, ma ha ispirato la realizzazione di X-Men – L’inizio, film che incorpora alcuni dettagli della sua infanzia.



5 - X-23