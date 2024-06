5 film in streaming per celebrare I 57 anni di Nicole Kidman

News Cinema

La star vincitrice dell'Oscar è senza dubbio una delle più amate dal pubblico internazionale. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei suoi film in streaming tra i migliori.

Auguriamo oggi buon compleanno - 57 candeline spente - a Nicole Kidman, una delle stelle più fulgide dello star-system contemporaneo. Candidata per ben cinque volte all’Oscar, vincitrice di una statuetta, l’attrice cresciuta in Australia ha costruito negli anni una carriera ricca di collaborazioni eccellenti e ruoli iconici. Ecco per voi cinque dei suoi numerosi film in streaming che vogliamo riproporre. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Nicole Kidman

Eyes Wide Shut

Moulin Rouge!

The Others

The Hours

Destroyer

Eyes Wide Shut (1999)

Eyes Wide Shut: il trailer del film

Protagonista insieme all’allora marito Tom Cruise dell'ultimo film del più grande dei registi, Stanley Kubrick, la Kidman trova una conferma di spessore. Eyes Wide Shut è per lei il film della svolta, il passaggio da semplice star ad attrice completa e stimata. E non poteva essere altrimenti, trattandosi di un viaggio mentale ed emotivo realizzato con la maestria di uno sguardo unico. Presentato al Festival di Venezia 1999, un film che lavora sui toni onirici del thriller psicologico per poi diventare una commedia amarissima grazie a un’ultima, folgorante battuta. Soltanto Kubrick poteva tirare fuori dal suo infinito cilindro questo capolavoro. New York totalmente ricostruita in studio è verissima e tangibile. Magnifico. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Moulin Rouge! (2001)

Il trionfo di canzoni, colori, costumi, scenografie e coreografie messo insieme dall’acrobatico Baz Luhrmann consegna alla Kidman un ruolo romantico che la spinge fino alla nomination all’oscar, la prima della carriera. Insieme ad Ewan McGregor costituisce una coppia che fa sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. Moulin Rouge! si avvale anche della prova strabordante di Jim Broadbent, spalla perfetta per i protagonisti. Film dalla messa in scena sontuosa e dalla storia fragilissima. Come del resto quasi tutto il resto della filmografia del cineasta. Un tripudio sensoriale che va preso per quello che è, anzi meglio per quello che offre. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, Disney +.

The Others (2001)

Quell’anno la Kidman la candidatura all’oscar l’avrebbe meritata per questo adattamento di Giro di vite di Henry James diretto da Alejandro Amenabar. Un horror rarefatto che si apre in maniera raggelante e poi propone una visione coerente e bellissima del genere. The Others lavora con il non visto e con la potenza dell’ambientazione in maniera sopraffina. arrivando a teorizzare come pochi film di quel periodo fecero. partecipazione sentita e notevole di Christopher Ecclestone, a chiudere un cerchio emotivo appassionante. Un film da rivedere ogni volta per spaventarsi ma anche commuoversi. Notevole esempio di cinema d’autore dentro il genere. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Hours (2002)

La statuetta arriva per questo splendido ritratto in chiaroscuro di Virginia Woolf, che la Kidman riempie con una classe e un’accuratezza davvero rimarchevoli. È lei il cuore doloroso di The Hours, che Stephen Daldry dirige magnificamente contando anche su un cast fenomenale che comprende Meryl Streep, Allison Janney, Julianne Moore, Ed Harris e molti altri caratteristi di lusso. Le musiche di Philip Glass poi incorniciano un dramma di enorme portata emotiva. Uno dei migliori film del 2002, che regala alla Kidman la statuetta come miglior attrice. Strameritata. Difficile trovare un ruolo tanto congeniale alle doti dell’interprete, ma il modo con cui lo dipinge è davvero tutta farina del suo sacco. Da inchino. Disponibile su Sky, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Destroyer (2018)

Interpretazione rabbiosa e violentissima nel thriller inconsueto e potente diretto da Karyn Kusama. La Kidman tira fuori dal proprio cilindro una prova da horror psicologico di grande impatto, vagando per le strade di una Los Angeles da noir classico che a tratti diventa quasi un paesaggio post apocalittico. Nel cast enorme di Destroyer si segnala un bravissimo Bradley Whitford, ma anche Tatiana Maslany merita segnalazione. Il film che non ti aspetti, lurido e vibrante, con scene che tolgono il fiato e una dimensione sotterranea fortemente malata. Sorpresa del 2018, ennesima prova della versatilità della sua protagonista. Per stomaci forti e amanti del cinema di genere che scava in profondità. Da vedere incollati alla poltrona. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.