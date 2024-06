5 film in streaming di Dakota Fanning, protagonista di The Watchers - Loro ti guardano

News Cinema

L'attrice e sorella di Elle ha messo insieme fin da "bambina prodigio" una serie di collaborazioni di prim'ordine. Ecco i i suoi film in streaming che preferiamo.

Dal momento che torna nelle sale italiane con l’horror The Watchers - Loro ti guardano, vogliamo dedicare i cinque film in streaming di oggi alla sua protagonista Dakota Fanning. Sorella maggiore di Elle, la quale è diventata forse una star maggiormente affermata, Dakota è stata una bimba prodigio a inizio millennio, fornendo prove di indubbio spessore in giovanissima età. Dopo un periodo di appannamento a livello artistico negli ultimi tempi è tornata sulla cresta dell’onda in particolar modo grazie a una collaborazione eccellente, che trovate ovviamente qui sotto. Noi onestamente la consideriamo la più talentuosa della famiglia, e speriamo che The Watchers le eguali quel successo personale che a nostro avviso merita. buona lettura.

Man on Fire - Il fuoco della vendetta

La guerra dei mondi

Push

Night Moves

C’era una volta…a Hollywood

Man on Fire - Il fuoco della vendetta (2004)

Man on Fire - Il Fuoco della Vendetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo la bella prova fornita in Mi chiamo Sam con Sean Penn e Michelle Pfeiffer, la Fanning si conferma alla grande in questo thriller di spessore diretto dal compianto Tony Scott. I duetti con protagonista Denzel Washington sono da capogiro, l’intensità drammatica supera di gran lunga la potenza dello spettacolo. Man on Fire - Il fuoco della vendetta è uno dei grandi revenge-movie dei nostri tempi, un film complesso e doloroso che vede nel cast anche un perfetto Giancarlo Giannini. Da rivedere ogni volta col cuore in gola,anche perché quel finale strappalacrime proprio ce lo spinge…Film bellissimo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

La guerra dei mondi (2006)

La Guerra dei Mondi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Quando è in scena, soprattutto nella prima parte, la Fanning si mangia letteralmente Tom Cruise, Miranda Otto e tutti gli altri attori de La guerra dei mondi. Steven Spielberg ci mette una regia portentosa, a mancare è invece la seconda parte della sceneggiatura di David Koepp, che si limita a consegnare un canovaccio per un film di fuga. Peccato, perché esteticamente siamo a dei livelli di visione di fantascienza elevatissimi. La prima sequenza di attacco lo fa ancora oggi uno dei migliori disaster-movie mai realizzati. E il pubblico ovviamente gradisce moltissimo…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Push (2009)

Push: il trailer del film Paul McGuigan con Dakota Fanning, Camilla Belle e Chris Evans

Piccolo ma assolutamente sfizioso film di supereroi nascosto, turbati, che devono nascondere i propri poteri e quando li adoperano creano danni serissimi. Chris Evans è tra i protagonisti di questo divertente e dark Push, dove la Fanning dimostra anche da adolescnete di saper recitare meglio di tutti gli altri membri del cast messi insieme. Molte scene sono efficaci, la storia funziona bene e il ritmo è senza dubbio quello giusto. Nell'universo dei film di supereroi, questo sciura decisamente molto meno di tante mega produzioni realizzate senza idee ma con un mucchio di soldi per gli effetti speciali. Questo non avrà avuto un budget adeguato, ma almeno di idee ne aveva…Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.

Night Moves (2013)

Night Moves: Clip del film con Jesse Esienberg e Dakota Fanning

Si tratta un po’ del film della rinascita artistica per la Fanning, magnificamente diretta da Kelly Reichardt in questo thriller rarefatto e soffocante, dove l’attrice si impegna al massimo sovrastando in molte scene attori del calibro di Jesse Eisenberg e Peter Sarsgaard. Night Moves è un lungometraggio a tratti ostico ma al tempo stesso affascinante, con una progressione drammatica davvero penetrante. Film di visione, con un ritmo preciso e una tensione tra i personaggi che sfianca. Nel senso migliore del termine. Da rivalutare come uno dei lavori maggiormente coraggiosi dell’autrice di First Cow. Disponibile su Amazon Prime Video.

C’era una volta…a Hollywood (2019)

Una sola sequenza nel film di Quentin Tarantino, ma il duetto che la Fanning intrattiene con Brad Pitt è destinato a rimanere impresso nella memoria. Come d’altronde lo è (quasi) tutto C’era una volta…a Hollywood, omaggio al cinema di serie B come un modo di intendere l’arte di fare film ormai passato. C’è tanto amore in questo lungometraggio, cosa che non si trova sempre nel cinema di Tarantino, e una storia di amicizia vera e commovente. Leonardo DiCaprio da leggenda, Pitt da Oscar, altri attori di contorno superlativi come Timothy Olyphant. Grande film, forse il migliore dell’anno. E lo scrive un che non ama poi troppo il cinema di Tarantino…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video, NOW.