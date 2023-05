La sirenetta, Simona Patitucci un tempo Ariel ora Ursula, la doppiatrice: "Per me si chiude un cerchio"

Interviste Cinema

Per il remake della Sirenetta, la doppiatrice Simona Patitucci vanta un record: trent'anni dopo passa dal doppiaggio di Ariel a quello della strega Ursula! Un rapporto davvero particolare con questo classico Disney.

Nel remake di La sirenetta, attualmente nei cinema italiani, la doppiatrice Simona Patitucci interpreta la strega Ursula: cosa rende la sua partecipazione così speciale? Un quasi-record: nel cartoon del 1989 infatti doppiò in italiano Ariel! Una carriera all'insegna della Disney, indossata con un orgoglio evidente durante la conferenza stampa. E con duttilità.



La Sirenetta: Una Clip Ufficiale in Italiano del Film "La Canzone di Ursula" - HD

La sirenetta, Simona Patitucci è Ursula dopo Ariel, trent'anni di vita Disney