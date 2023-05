La sirenetta, Mahmood: "Cantavo le canzoni del film sugli scogli in Sardegna, da piccolo"

Interviste Cinema

Nel nuovo La sirenetta, il granchio Sebastian canta e recita con la voce di Mahmood, che in conferenza stampa ci ha raccontato come si sia avverato il suo sogno.

Nella rilettura di La sirenetta al cinema, remake del film animato di più di trent'anni or sono, Mahmood dà la voce al granchio Sebastian, sia ovviamente nel cantato (iconica "In fondo al mar" inclusa), sia nella parte recitata. Il vincitore l'anno scorso del Festival di Sanremo ha letteralmente coronato il suo sogno, perché adorava La sirenetta sin da bambino, come ci ha raccontato in conferenza stampa...



La Sirenetta: Una Clip Ufficiale in Italiano del Film "In fondo al mar" con la voce di Mahmood - HD

La Sirenetta, Mahmood: "Il cartone mi ha formato"