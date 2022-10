La signora Harris va a Parigi, il regista Anthony Fabian alla Festa di Roma: "La visibilità in un abito"

Interviste Cinema

Alla Festa del Cinema di Roma, il regista Anthony Fabian ha presentato la sua commedia La signora Harris va a Parigi, commedia d'epoca tra gli splendori di Christian Dior, interpretata da Lesley Manville e Isabelle Huppert.

La signora Harris va a Parigi è il titolo di una simpatica commedia interpretata da Lesley Manville e Isabelle Huppert, presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma dal suo regista Anthony Fabian: il lungometraggio sarà in sala dal 17 novembre, e questa è una bella occasione per approfondire cosa lo abbia ispirato e come sia nato questo atto di amore nei riguardi della moda anni Cinquanta, targata Christian Dior. Il tutto sullo sfondo dell'ottimismo al quale ci si si aggrappava dopo la II Guerra Mondiale.

Il regista Anthony Fabian e il suo legame con Mrs. Harris va a Parigi

C'era un legame antico tra il regista Anthony Fabian e i romanzi di Paul Gallico, anche se si era concentrato su altre opere dell'autore, come "Jennie" e "L'avventura del Poseidon", e non conosceva i libri dedicati al personaggio di Mrs. Harris, adetta alle pulizie inglese nel secondo dopoguerra, resiliente e in grado di cambiare la vita delle persone che la circondano, con la sua positività: "Mi sono innamorato del personaggio, è tanto gentile, ma anche forte, vulnerabile, una persona molto autentica, molto onesta." Non poteva esserci scelta migliore di lui per affrontare la trasposizione del primo libro, e non si stenta a crederlo, sentendolo parlare in italiano, prova del suo cosmopolitismo: "Mio padre si è trasferito a Parigi quando avevo sette anni, conosco bene la Francia, la maggior parte della storia si svolge lì, bisognava avere una profonda conoscenza della cultura francese, allora mi sono reso conto che io potevo raccontarla".

La poetica che ha guidato Anthony è l'ottimismo: il film è un messaggio sulle ripartenze, perché Mrs. Harris è vedova di guerra. "Abbiamo bisogno di sogni adesso più che mai, perché ci sono tante sfide per noi. Quello che succede adesso non durerà per sempre: niente è per sempre, se puoi immaginare la positività, diventa possibile. Senza ottimismo, non puoi crearti un futuro migliore."

Non per questo è stato semplice avviare la produzione, che Fabian ha sognato per anni. La svolta è arrivata quando l'attrice che aveva scelto, Lesley Manville, è divetata famosa: "Ammiravo Lesley da tempo, soprattutto nei film di Mike Leigh, sapevo che era ideale per questo ruolo: la protagonista dev'essere importante per ottenere i finanziamenti, quindi la nomination all'Oscar che ha avuto per Il filo nascosto ha funzionato! Però io l'avevo in mente prima che esplodesse grazie a quel film".



Mrs. Harris, una visibilità ottenuta a testa alta

Al di là dell'idea dello scontro tra culture diverse, quella britannica e quella francese, lo scontro di La signora Harris va a Parigi sembra più che altro tra classi sociali: "In Inghilterra siamo ossessionati dalla divisione in classi, una cosa che comunque si trova in altre culture. Mi ha sempre affascinato mostrare chi nella società non è visibile. Nel mio primo film Skin si parlava di una ragazza nera con due genitori bianchi, anche lei era in modo diverso invisibile. Mrs. Harris è una donna delle pulizie e non deve essere vista, vuole il vestito di Dior per avere visibilità e sicurezza. Ma allo stesso tempo lei dà agli altri il senso dell'autentico, è così che cambia le persone che incontra nell'avventura."

Il tema della visibilità, vera o presunta, attraversa tutto il film: "C'è la modella di Dior che viene costantemente vista ma non vorrebbe, mentre al contrario l'aspirante attrice a Londra si trova nella situazione contraria. [...] Citiamo la filosofia di Sartre: apparenze, verità, il fuori e il dentro di una persona, tutte queste idee le abbiamo messe nel racconto. Il personaggio di Isabelle Huppert chiede a Mrs. Harris: ma dove indosserà mai quest'abito? Dove lo farà vedere?" Rientra in questo tema la rappresentazione della migliore amica di Mrs. Harris, una donna nera: "Non abbiamo forzato la mano per essere inclusivi o politicamente corretti. Queste amicizie esistevano sul serio. Queste persone erano altri invisibili, molti arrivarono dalla Giamaica e lavorarono nell'industria bellica, facevano effettivamente parte della società. Però tendiamo a non mostrarli." Leggi anche La recensione di La signora Harris va a Parigi

Mrs. Harris e la maison Christian Dior

L'incontro-scontro di Mrs. Harris con la maison Dior nel 1957 richiedeva per la produzione una collaborazione stretta con l'azienda. Fabian ci racconta: "La Maison Dior è stata informata dell'esistenza del film, ma il libro era comunque già considerato parte della loro storia. Per creare una fiaba su un soggetto reale, mi sembrava importante mantenere un'autenticità, quindi avevamo bisogno del loro sostegno. Amavano il soggetto, ma volevano assicurarsi che chi lavorava sul film fosse di livello: quando hanno saputo che ci avrebbero recitato Lesley Manville e Isabelle Huppert, e che dei costumi si sarebbe occupata Jenny Beaven, hanno accettato subito. Siamo stati in grado anche di ricreare l'edificio della maison, com'era in quell'epoca. Cinque vestiti originali sono stati prestati, dodici sono stati rifatti, Jenny poi ha creato i tre vestiti fondamentali nella storia, imitando lo stile Dior tra il 1947 e il 1957."

La creazione del vestito è nodale per la crescita del personaggio di Mrs. Harris: "Amo la scena in cui lei entra a farsi prendere le misure per il vestito e tutti applaudono, perché è la sua prima vittoria. Lì comincia un nuovo capitolo della sua vita. È un momento tutto suo, la vittoria è aver trovato finalmente qualcosa per se stessa."

Ma davvero in quegli anni Dior passò a realizzare prêt-à-porter? Anthony Fabian ammette la licenza poetica: "Dior aveva capito che l'alta moda era troppo costosa, ma prima di morire nel 1957 ebbe solo l'idea degli accessori, il prêt-à-porter vero e proprio non esisteva ancora. L'esclusività non è sostenibile, era questa l'idea che volevo trasmettere."