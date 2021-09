Love is in the Air Anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre 2021: Serkan perde la memoria a causa di un incidente!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 27 settembre al 1° ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 27 settembre 2021

Aydan è preoccupata per il figlio, ma dopo le parole rassicuranti di Eda, le dice che quando lei e Serkan saranno sposati, la considererà come sua figlia e le regala l'anello di famiglia.

Puntata in onda Martedì 28 settembre 2021

Serkan, tornato allo studio mano nella mano con Selin, spiega ai presenti l'accaduto: in seguito all'incidente, ha perso la memoria ed è convinto di essere ancora fidanzato con Selin.

Puntata in onda Mercoledì 29 settembre 2021

Aydan vuole far controllare Serkan da uno specialista, mentre organizza per lui una festa di bentornato alla Art Life.

Puntata in onda Giovedì 30 settembre 2021

Engin è convinto che Piril sia incinta, dopo aver origliato una conversazione della donna al telefono. In realtà la ragazza stava parlando di una gatta in procinto di avere dei gattini e vorrebbe adottarne uno!

Puntata in onda Venerdì 1° ottobre 2021

Ayfer e Deniz scoprono del ritorno di Serkan, ma anche che il Bolat non ha più alcun ricordo di Eda a causa dell'incidente. Melo, Erdem e Leyla giurano allora che troveranno un modo per far ricordare a Serkan dell'amore della sua vita.

