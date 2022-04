Beautiful, Una Vita, Brave and the Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and the Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and the Beautiful che andranno in onda oggi, 6 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 aprile 2022 - Ridge ha parlato chiaramente con Zende e gli ha detto di stare alla larga da Zoe, quando però scopre i due impegnati in una conversazione molto intima, va su tutte le furie. Carter ha sempre dimostrato di essere un buon amico per Ridge, i due hanno grande fiducia e grande stima l'uno per l'altro, è per questo che lo stilista sentirà di dover intervenire. Zoe sta tramando alle spalle del suo futuro marito e Zende, suo nipote, rischia di diventare complice di questo meschino tradimento. Ridge non può accettarlo. Il Forrester decide dunque di affrontare entrambi, e senza mezzi termini, chiarisce i suoi sospetti. Poi lancia un ultimatum: "questa storia deve finire o informerò Carter!" Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 aprile 2022 - Jacinto e Servante non hanno mai nascosto di avere grandi velleità artistiche. Il marito di Marcelina, grazie alla sua singolare abilità nell'intonare un richiamo tradizionali dei pastori, era riuscito anche a collaborare con la grande Del Campo, attirando l'invidia dell'amico Servante. Ora però, i due hanno deciso di fare squadra: dopo essere stati rifiutati dalla banda universitaria, Jacinto e Servante mettono su un complesso musicale solo loro e propongono a tutti gli aspiranti musicisti e cantanti del quartiere di unirsi. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and the Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 6 aprile 2022

Nella puntata di Brave and the Beautiful di oggi - 6 aprile 2022 - che cosa ne pensa Cesur del piano ben architettato da Tahsin per dividerlo dall'amata? A quanto pare, il giovanotto non è affatto d'accordo, tanto che non si presenta all'udienza. In realtà, l'Alemdaroglu è impaziente di vedere la verità sull'omicidio del genitore venire a galla, ed è proprio questo il motivo che l'ha spinto a tornare lì dove Hasan ha vissuto ed è morto, però non intende piegarsi ai ricatti di una persona della quale non si fida minimamente: di certo, il Korludag senior non manterrebbe la parola data, e lui avrebbe sacrificato il suo matrimonio con la Korludag invano! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

