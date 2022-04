Love is in the Air: Piril e Ferit innamorati. I due stanno insieme... ma nella vita reale!

Anticipazioni TV

L'amore è nell'aria in Love is in the Air. Gli attori interpreti di Piril e Ferit nella soap, stanno insieme nella vita reale e sembra che la loro storia d'amore, rimasta in sordina per diverso tempo, stia andando a gonfie vele. Scopriamo qualcosa in più.

L'amore è nella aria nella soap Love is in the Air. Un gioco di parole per raccontarvi che Piril e Ferit si sono messi insieme. La rossissima Başak Gümülcinelioğlu e il sempre sorridente Cagri Citanak sono una coppia nella vita reale. I due, si sono conosciuti sul set e sono andati a vivere insieme da poco tempo. Questa notizia, ammettiamo, ci fa sorridere. Dopo la brutta botta dell'addio Eda e Serkan - Hande Erçel e Kerem Bursin – questa unione ci fa tirare un sospiro di sollievo e osservando i profili social dei due attori, possiamo dire a gran voce che sono davvero molto teneri.

Love is in the Air: Piril e Ferit sono innamorati

Sul set di Love is in the Air non è nata solo la coppia formata da Hande Erçel e Kerem Bursin. Anche gli attori di Piril e Ferit si sono innamorati tra le mura dell'Art Life. Başak Gümülcinelioğlu e Cagri Citanak sono una bellissima coppia, sempre più innamorata e appassionata. Abbiamo imparato a conoscerli, osservandoli nei loro ruoli nella soap e ci siamo affezionati soprattutto al personaggio di Piril, indomita e stacanovista collaboratrice di Serkan ma anche tenera e timida moglie di Engin.

Başak e Cagri sembrano condividere molte passioni. Una tra tutte: i motori. Non solo Formula 1 ma anche motociclismo, visto che osservando i loro profili social li vediamo molto spesso on the road come due centauri bene collaudati. Tute coordinate e sorrisi smaglianti ci dimostrano come i due si amino teneramente.

Tra viaggi, cene con gli amici (tra cui Aydan, Seyfi e Melo) ai due piace passare tanto tempo insieme. E forse per questo che – nel febbraio scorso – hanno festeggiato la loro nuova casa con tanto di post commuovente, stretti in un tenero abbraccio.

