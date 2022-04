Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 11 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 aprile 2022 - mentre Carter soffre per la perdita di un amore, Zoe pensa solo alla vendetta. La Buckingham sa che dietro alla rottura con Carter c'è sua sorella Paris, rea di aver spifferato i suoi sospetti a Ridge, intervenuto per mandare a monte le sue nozze con l'avvocato. Carter ha detto a Zoe che tra loro è finita e l'ha accusata di essere un'arrivista, interessata solo ad una cosa: diventare una Forrester. Ora Zoe è furiosa e vuole liberarsi della causa di tutti i suoi problemi: sua sorella Paris. Da quando è arrivata a Los Angeles è andato tutto storto, quindi l'unica soluzione è che lei se ne vada! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 aprile 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 aprile 2022 - Natalia sa bene quali siano le armi giuste per sedurre un uomo, Felipe però si è rivelato fin dal principio un osso duro. La diffidenza dell'avvocato è tanta e lo scontro con Genoveva probabilmente non basterà a far crollare i suoi muri, Natalia capirà infatti di dover fare di più per convincerlo ad aprirsi e abbandonare ogni remora. E' per questo che si mostrerà pentita per un altro sconveniente atteggiamento avuto nel passato. La Quesada dirà a Felipe di aver sbagliato cercando di sedurre Antonito e chiederà il suo aiuto per tentare di farsi perdonare da Lolita. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 16 aprile 2021.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 11 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 11 aprile 2022 - dopo aver ricevuto la visita di Riza, Cesur riceve anche quella di Suhan, la quale non è per niente di buon umore. L'imprenditrice aveva preso una drastica decisione, ossia mettere un punto definitivo al loro matrimonio. La Korludag è stanca di continuare a trovarsi tra due fuochi, essendosi ormai rassegnata al fatto che, mai e poi mai, l'Alemdaroglu e Tahsin smetteranno di farsi la guerra. Inoltre, quest'ultimo le ha chiesto di mantenere la promessa fattagli: la verità sulla misteriosa morte di Hasan in cambio del suo divorzio. La ragazza, però, non ha potuto mantenere la parola data al padre, perché il marito non si è presentato all'udienza! Suhan è pronta a fargli una sfuriata in piena regola. Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dall'11 al 15 aprile 2021.