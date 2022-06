Kerem Bursin e Hande Ercel ci ripensano: buone notizie per i fan di Love is in the Air

Gossip TV

Sembra che sia tornata la passione tra gli interpreti di Serkan Bolat ed Eda Yildiz di Love is in the Air.

La notizia della rottura tra Kerem Bursin e Hande Ercel, rispettivamente Serkan Bolat e Eda Yildiz di Love is in the Air, aveva lasciato i fan della soap turca senza parole. La coppia, infatti, sembrava affiatata al punto di parlare di nozze e futuro insieme e nessuno si sarebbe mai aspettato un addio tanto repentino e straziante. Sembra, tuttavia, che la crisi sia rientrata e che Kerem sia riuscito a riconquistare la bellissima attrice.

Kerem Bursin e Hande Ercel ci riprovano e tornano insieme!

Dopo aver spopolato grazie alla soap Love is in the Air, Hande Ercel e Kerem Bursin sono usciti allo scoperto come coppia anche nella vita reale, facendo sognare ad occhi aperti i fan della soap turca. Effettivamente, il successo della serie tv si deve in gran parte alla grandissima chimica tra i due attori che hanno prestato i volti alla paesaggista Eda Yildiz e all’imprenditore Serkan Bolat. Per questo, vedendo la coppia molto affiatata sui social così come sul set, i fan della soap sono rimasti profondamente scossi dalla notizia della crisi e della rottura definitiva tra Kerem e Hande.

Si mormora che la bellissima attrice abbia deciso di chiudere dopo aver scoperto le infedeltà del suo partner, che si sarebbe pentito ma avrebbe trovato la porta chiusa in faccia durante il suo tentativo di ricostruire il rapporto. Negli ultimi mesi, poi, ad entrambi sono stati attribuiti nuovi flirt e sembrava sempre più improbabile vedere nuovamente insieme Serkan e Eda, innamorati come tra le righe del copione. Mentre la Ercel ha accettato un ruolo con Can Yaman, il divo turco più amato in Italia, Kerem sembra si sia messo d’impegno per riconquistare la sua amata e i giornali turchi parlano di un ritorno di fiamma ufficiale, sancito da una serata trascorsa insieme a lanciarsi sguardi languidi e promesse silenziose.

Se i dubbi non fossero ancora risolti, a corroborare la tesi della pace tra Kerem e Hande c’è l’indizio lasciato su Instagram dalla bella attrice, che è tornata ad utilizzare un emoticons associata proprio al suo ex fidanzato. Adesso non basta che aspettare la foto ufficiale per festeggiare il nuovo capitolo nella storia d’amore tra i due attori.