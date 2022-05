Can Yaman lo farà con Eda di Love is in the Air: la notizia bomba!

Gossip TV

Can Yaman e Hande Ercel co-protagonisti di El Turco, la nuova serie che si prepara a debuttare su Disney Plus. Ecco cosa rivelano le indiscrezioni.

Can Yaman è pronto a tornare sul piccolo schermo con un progetto che lo riporta a casa, targato Disney Plus. L’attore turco, infatti, sarà il protagonista de El Turco, nuova fatica della nota piattaforma streaming, e nelle ultime ora è trapelata una notizia clamorosa sul cast, che vorrebbe Can al fianco di Hande Ercel, la bella Eda Yildiz di Love is in the Air.

Can Yaman e Hande Ercel nuova coppia… Sul set!

Non conosce limite la popolarità di Can Yaman che, da quando ha debuttato nel ruolo di Can Divit nella soap turca Daydreamer, cresce a dismisura grazie a nuovi progetti, lanci di marketing strategici e all’impegno umanitario dell’attore, che ha permesso ai fan di affezionarsi ancora di più al golden boy del momento. Dopo aver fatto un annuncio su Instagram, Can ha confermato la sua collaborazione con Disney Plus per la serie tv El turco, adattamento dell’omonimo romanzo di Orhan Yeniaras, che vedrà Yaman interpretare un predone ottomano durante l’assedio di Vienna.

La serie, prodotta da Ay Yapım per la regia di Uluç Bayraktar, porta Can a casa dopo diversi anni d’assenza a seguito del flop di Bay Yanlis (Mr Wrong) che chiuse i battenti anticipatamente per mancanza di ascolti. Ad incuriosire i fan dell’attore, tuttavia, è la presenza di una co-protagonista femminile della quale non è ancora stat svelata l’identità. Nelle ultime ore, i media turchi hanno fatto trapelare la notizia di un accordo tra la produzione Ay Yapım e Hande Ercel, attrice lanciatissima dopo Love is in the Air.

La protagonista della soap ha da poco concluso la sua storia d’amore con Kerem Bursin, nonché suo partner di Sen Çal Kapımı, ed è molto amata soprattutto dai più giovani che vedono in lei una vera e propria icona glamour. Hande non ha confermato né smentito le indiscrezioni sulla sua partecipazione a El Turco, così come la casa produttrice ha deciso di mantenere il riserbo sulla presenza di un’attrice internazionale, la cui identità rimane celata nel mistero. I fan di Can sono felici di saperlo impegnato con un nuovo progetto, anche se molti avrebbero preferito vederlo nuovamente sul set con Demet Ozdemir, piuttosto che con la Ercel.